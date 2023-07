Placido, Tognazzi e Salce jr. Il Castiglioni film festival porta altri big del cinema

di Simona Santi Laurini

Circolano nomi di grande prestigio per l’edizione 2023 del Castiglioni Film Festival, la kermesse dedicata al cinema che ha cambiato nome e paternità più volte, anche se la formula rimane immutata negli anni: volti noti nel programma, incontro con il pubblico e proiezione di una pellicola iconica della filmografia del vip di turno. Il tutto nell’area archeologica del Cassero. Questa nona edizione verrà presentata giovedì prossimo 6 luglio a Roma, addirittura alla Casa del Cinema, in Largo Marcello Mastroianni a Villa Borghese, bissando l’ospitalità dello scorso anno, da quando cioè Rocchina Ceglia ha preso le redini della direzione artistica. Fino ad allora, bocche cucite da parte degli organizzatori, per nulla togliere all’appeal della capitale, anche se qualcosa è già trapelato dai corridoi di palazzo San Michele, dove si è tenuta la presentazione dell’estate castiglionese, con la conferma dell’arrivo di Michele Placido.

Il nome del regista era nell’aria e sarà proprio lui a chiudere il festival domenica 30 luglio in un finale che già mette i brividi solo a pensarci. "Una grande presenza, vogliamo coronare questa nona edizione con nomi d’eccellenza – ha commentato l’assessore alla cultura Massimiliano Lachi, deus ex machina dell’evento - in questa cinque giorni, dal 26 al 30 luglio, ci saranno grandi artisti per i castiglionesi e per i turisti". Il programma, quest’anno, partirà ogni sera alle 21, lasciandosi alle spalle i dubbi del passato sugli orari a volte ballerini. Tutto partirà dunque dopo il tramonto: l’intervista-confronto con l’artista e poi la proiezione di un suo film. Tornando al programma, proprio nelle colonne de La Nazione, erano stati anticipati i nomi di Gianmarco Tognazzi ed Emanuele Salce, entrambi figli d’arte, che hanno saputo ritagliarsi il loro spazio nel panorama del cinema. Un’altra serata verrà dedicata al mondo del doppiaggio, con i più grandi nomi italiani, che danno la loro voce agli interpreti hollywoodiani. E poi ci sarà anche un amico di Castiglion Fiorentino, il regista italo francese Michel Moscatelli con la sua ultima fatica "La passione dell’attimo", girato nella città della torre del Cassero, tra teatro e centro storico. Moscatelli, sempre a Castiglion Fiorentino, aveva diretto Claudia Gerini nel thriller psicologico "Anna Rosemberg". Insomma, la giornalista Rocchina Ceglia, responsabile della produzione e distribuzione di Altra Scena, ha saputo fare breccia nei cuori e nelle menti castiglionesi, conquistandosi anche la direzione artistica per il 2023, dopo aver portato al piazzale del Cassero nell’estate 2022 nomi del calibro di Fabrizio Bentivoglio e Giorgio Colageli. Di strada ne è stata fatta dalle prime edizioni della "Sagra del cinema". La speranza, è quella di replicare le folle oceaniche attirate da Lino Guanciale e Francesco Montanari. E le premesse ci sono tutte.