Pivetti show Gli anni venti di Genny Talento

di Angela Baldi

Riparte con Veronica Pivetti la stagione 2023 del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. L’attrice con ironia e forte presenza scenica insieme al suo caldo timbro di voce, porterà in scena lo spettacolo "Stanno sparando sulla nostra canzone". L’appuntamento è per domenica 26 febbraio alle 21 al teatro Masaccio con uno spettacolo incalzante dalle atmosfere retrò, travolte e stravolte da un allestimento caratterizzato da insegne colorate, occhiali scuri, calze a rete, mitra e canzoni e dall’esplosiva esuberanza di un mondo risorto alla vita.

Veronica Pivetti con la commedia "Stanno sparando sulla nostra canzone" sarà sul palcoscenico con due volti noti del musical, Cristian Ruiz e Brian Boccuni accompagnati dalle musiche di Giovanna Gra. Siamo nell’America anni venti, anni d’oro e ruggenti. I baci e gli abbracci non sono più un pericolo, l’epidemia di spagnola è un lontano ricordo. In ogni pentola, o quasi, frigge un pollo. Gli scampati corteggiano le sopravvissute. Siamo in pieno proibizionismo, la malavita prospera e con essa un folto sottobosco di spregiudicati.

Veronica Pivetti è Jenny Talento, una spiritosa e sensuale fioraia, ma in realtà spacciatrice d’oppio, che finisce col cedere alle avances di un fallito e truffaldino giocatore di poker. In questo ambiente perduto, Jenny si trova ad affrontare un gangster visionario dal mitra facile, spacciatore di sentimenti e tentazioni. L’epilogo arriva in un crescendo decisamente esplosivo. Torna in scena un nuovo capitolo della stagione 2023 del Teatro Masaccio di San Giovanni che sta riscuotendo grande successo proponendo autori e interpreti di primo piano della scena nazionale per il cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

La stagione teatrale prosegue poi giovedì 9 marzo con il trasformista Dario Ballantini che presenta il suo "Ballantini & Petrolini". Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al Museo delle Terre Nuove dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19 e sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 o chiamare il numero 055 9126213 negli stessi orari.