Più sicurezza per gli istituti di credito. Investimenti e contrasto alle truffe A Arezzo, rafforzata la collaborazione tra istituzioni e banche per la sicurezza negli istituti di credito. Protocollo d'intesa prevede misure contro aggressioni, rapine e cybercrime, con maggiore investimento in tecnologia e scambio di informazioni con le forze dell'ordine.