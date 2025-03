Più lampioni alla stazione. Intervento da 30mila euro per renderla più sicura

Ancora un intervento per aumentare la sicurezza dei cittadini casentinesi anche nelle ore serali e notturne. E’ stata infatti potenziata l’illuminazione nella stazione di Bibbiena e sono state installate anche delle telecamere. Un intervento di Lfi da 30 mila euro, che renderà la stazione più sicura, anche nella zona del parcheggio che fino ad ora era scarsamente illuminata. Un’operazione che servirà anche a scoraggiare gli atti vandalici, negli ultimi tempi piuttosto frequenti nelle stazioni ed anche all’interno dei treni.

"C’è stata una proficua collaborazione con Lfi proprietaria della nostra ferrovia e del sistema infrastrutturale ferroviario del Casentino di cui siamo soci- ha spiegato il sindaco Filippo Vagnoli - Grazie a questa collaborazione abbiamo realizzato un importante intervento di sicurezza e insieme di riqualificazione della stazione di Bibbiena attraverso l’illuminazione dei parcheggi, dove mancavano completamente punti luce, e quella della zona antistante la stazione. Grazie a questo intervento realizzato da Lfi, adesso abbiamo una zona più decorosa e sicuramente più sicura nella quale abbiamo collocato anche nuove videocamere per la sorveglianza".

Tutta una serie di accorgimenti che faranno sentire ancora più sicuri i cittadini casentinesi, che si trovano a dover passare dalla stazione anche in orari notturni. "Si tratta di un intervento importante che va a aumentare non solo la sicurezza di chi frequenta anche in ore serali questo luogo - ha ricordato l’ingegner Mario Banelli, direttore di Lfi - ma c’è anche l’aspetto della prevenzione degli atti vandalici. Avere una stazione, come luogo di arrivo e partenza, come luogo di scambio, bene illuminata e ben tenuta, ritengo rappresenti un grosso deterrente su questo fronte in particolare.

Quello degli atti vandalici è un problema che sentiamo molto e che ogni anno ci costa svariate migliaia di euro e questo sia sui treni che direttamente nelle stazioni. Luoghi tenuti bene, illuminati in modo adeguato e controllati offrono un deterrente enorme a questi atti che vanno a colpire in maniera secondaria tutta la comunità e non solo questi spazi di utilizzo comune". L’investimento complessivo di Lfi per l’intervento sulla nuova illuminazione della stazione di Bibbiena è stato di 30 mila euro.