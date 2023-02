"Più eventi e parcheggi Camucia si sta svuotando"

di Laura Lucente

Il futuro di Camucia e del suo tessuto commerciale sarà al centro di un incontro tra gli operatori in programma mercoledì prossimo alle 14,30 nella sala civica di piazza de Gasperi. Un appuntamento voluto dalle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio che a più riprese hanno lanciato segnali di allarme importanti per la frazione più importante e popolosa di Cortona colpita da anni da una crisi del settore commerciale sempre più evidente. E il colpo d’occhio dà già la misura del problema. Tanti locali commerciali sfitti (il conteggio delle associazioni di categoria pochi mesi fa era di oltre 50 fondi vuoti) con strade come viale Matteotti, tra quelle più interessate dalla desertificazione. Molti i punti all’ordine del giorno richiesti a gran voce dai commercianti che si legano anche alle criticità dei lavori oggi in corso in piazza Sergardi che perdureranno ancora per molti mesi.

Le associazioni chiedono, ad esempio, di definire quali incentivi e sgravi saranno riconosciuti alle attività commerciali in sede fissa ed ambulanti, coinvolti dai cantieri dei lavori. "Noi tocchiamo con mano il disagio della mancanza dei parcheggi determinati dal cantiere di piazza Sergardi– sottolinea Annalisa Banelli titolare del negozio di fiori La Bottega delle Idee di via Lauretana. "Per altro proprio pochi mesi prima della scelta di pedonalizzare questa area mi ero trasferita con il mio negozio certa di poter contare su quei 60 stalli di sosta. Non sono certa che il progetto possa davvero portare beneficio alla frazione". Ma nel tavolo delle richieste avanzate dalle associazioni c’è anche quella di rilanciare la fruizione delle strade, piazze e giardini da parte degli stessi residenti. Per farlo chiedono una cabina di regia ampia, partecipata, operativa e con risorse reali. "Ho dato avvio alla mia attività nel 2007 e trovare un posto dove aprire fu un’impresa, perché non c’erano locali disponibili", racconta Marian Di Vizio titolare della gelateria Primo Amore in via XXV Aprile. "Non sono trascorsi così tanti anni, eppure la situazione di Camucia è notevolmente peggiorata. Si sono succedute le amministrazioni, ma noi commercianti ci sentiamo sempre più soli". Tra le sollecitazioni che la stessa titolare della gelateria torna a sottolineare c’è quella di creare eventi e manifestazioni di interesse che possano riportare gente per le vie di Camucia. "Occorre una progettualità strutturata, non eventi spot ed estemporanei. Penso ad esempio al fierone di settembre che potrebbe essere prolungato per più giorni, o alla realizzazione di eventi legati alle nostre tradizioni. Progetti che dovrebbero coinvolgere l’amministrazione, il tessuto commerciale e le associazioni unite verso un unico obiettivo".