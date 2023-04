Più di tremila malati ma il trend sale Ogni anno sono 170 i nuovi casi

Nella trincea della malattia ci sono i medici con le "armi" per combatterla. Un percorso condiviso con chi viene colpito e i familiari che patiscono una sofferenza incredibile. I numeri aretini rispecchiano il trend nazionale e pure qui, i malati aumentano ogni anno. A livello provinciale sono 3500 i pazienti seguiti dalle strutture sanitarie della Asl. Su tutti il Centro disturbi cognitivi e demenze, operativo all’interno della Geriatria del San Donato. I 3500 pazienti rappresentano poco più dell’1% della popolazione e l’incremento dei casi è stimato "indicativamente in un 5% all’anno" spiega Luciano Gorelli (nella foto), coordinatore del gruppo aziendale multiprofessionale demenze della Asl e direttore della Geriatria, area provinciale aretina. Tradotto in numeri, significa che ogni anno ci sono 170 nuovi malati di Alzheimer.

Dottor Gorelli qual è il percorso di un malato?

"Comincia dalla presa in carico dopo la segnalazione del medico curante".

Come si manifesta?

"Non è solo la difficoltà a ricordare, ci sono vari elementi cognitivi coinvolti. Il medico indirizza il paziente al Centro disturbi cognitivi e demenze dove facciamo una prima valutazione clinica e neuropsicologica, anche con esami strumentali e diagnostici. Segue l’applicazione dei protocolli di cura. I pazienti vengono monitorati ogni sei mesi, per valutare l’efficacia della terapia farmacologica e il livello di tollerabilità".

Si può guarire dall’Alzheimer? "Bisogna essere molto pratici perchè non si possono illudere le persone: ad oggi non ci sono farmaci in grado di risolvere la patologia, anche se possiamo controllarla nella sua evoluzione e soprattutto nella fase iniziale, è possibile rallentarne la progressione. I nostri farmaci consentono di stabilizzare il quadro clinico evitando il peggioramento, tuttavia non si regredisce".

Perchè ci si ammala?

"Ad oggi non sappiamo qual è il meccanismo alla base della malattia. Ci sono varie teorie, tutte valide, che finora non hanno consentito di chiarire l’origine. È chiaro che condurre uno stile di vita più regolare possibile riduce i fattori di rischio ma è altrettanto importante nelle persone con più di settant’anni di tenere la mente allenata, leggendo molto e facendo quiz e cruciverba".

Quali sono le strutture per accogliere i pazienti? E qual è l’impatto sulle famiglie?

"Per i familiari è un’esperienza molto provante. Sul piano delle strutture, oltre al al Centro disturbi cognitivi e demenze del San Donato, ce n’è uno per vallata e nel territorio stanno nascendo anche i Centri diurni. All’interno delle varie Rsa ci sono sezioni destinate ai soggetti con disturbi cognitivo-comportamentali dove il malato viene accolto per tre-sei mesi per ottimizzare la terapia con l’obiettivo del reinserimento a casa. In città opera la Rsa Maestrini convenzionata con la Asl".

LuBi