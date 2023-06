Piste ciclabili, ecco la mappa Nuovo percorso verso Montedoglio

di Claudio Roselli

Un futuro in chiave ciclopedonale per la mobilità nel territorio di Sansepolcro, sotto lo slogan "Muoviti in sicurezza e salute, migliora il futuro di tutti!". È questa la filosofia che ha guidato gli amministratori ad avviare il percorso per dotare il Comune biturgense di un piano urbano della mobilità sostenibile, ovvero di uno strumento (presentato nei giorni a Palazzo delle Laudi) che sarebbe obbligatorio per legge solo per le realtà con più di 100mila abitanti e che invece, per un Comune medio-piccolo come appunto Sansepolcro, può rappresentare una facoltàopportunità di risolvere o migliorare i bisogni specifici e più sentiti dalla comunità. Il piano serve in linea generale per individuare azioni e progetti per meglio soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione; assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell’uso individuale dell’automobile privata e la moderazione del traffico, l’incremento della capacità di trasporto, l’aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane.

"Abbiamo dato il via a questo strumento innanzitutto per creare un sistema di piste ciclopedonali, da realizzare a stralci – ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi – che diano una nuova veste al tessuto urbano, realizzando assi principali di collegamento del centro storico con il quartiere Triglione, con la frazione di Gragnano a ovest e con il quartiere San Paolo e la zona ex Riello a est, oltre che con la frazione Trebbio e di collegamento della zona industriale di Santa Fiora, individuando vicino alla stazione ferroviaria la sede della ciclo-stazione a servizio dei percorsi. Un altro ambizioso obiettivo è il completamento, fino alla diga di Montedoglio, del percorso ciclopedonale fluviale lungo il Tevere, già realizzato nel confinante territorio umbro. Poi ci sono i grandi temi che necessariamente dovranno essere concertarti con molti altri soggetti coinvolti: dallo spostamento della stazione ferroviaria verso est (in direzione dei quartieri San Paolo o Riello) con la connessa trasformazione del sedime della ferrovia, tra la vecchia e la nuova stazione, in pista ciclabile, al nuovo collegamento stradale con San Giustino, fino anche all’individuazione di soluzioni di trasporto che rendano possibile un più agevole collegamento con l’aeroporto di Perugia".