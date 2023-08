Piove e saltano le prove Casi: "Ma il piano regge"

Il maltempo ha fatto saltare la seconda giornata di prove in piazza Grande. Ma la terra sembra comunque aver tenuto bene a questa prima ondata di maltempo. Ieri mattina e anche nel pomeriggio l’assessore alle Opere pubbliche Alessandro Casi è stato in piazza Grande per monitorare lo stato di salute di questo pezzo di terra così caro agli aretini. "Ho controllato la situazione mentre stava piovendo - dice l’assessore Casi - ovviamente non abbiamo scoperto nemmeno per un attimo la lizza. Ma ho visto che le caditoie poste nei tetti delle Logge stanno funzionando. L’acqua piovana non è finita sulla lizza come succedeva prima, ma è defluita verso i pozzetti che si trovano in Corso Italia". Quali altri accorgimenti sono stati presi per proteggere la lizza? "Abbiamo fatto tagli trasversali sotto la pista e vi abbiamo inserito altri due tubi per far defluire meglio l’acqua. E anche in questo caso il risultato è stato positivo. In Piazza Grande non c’erano ieri tracce di terra. Abbiamo poi rinnovato la protezione, prendendo un unico telone da porre dietro Le Logge, evitando così che ci possano essere infiltrazioni di acqua tra una copertura e l’altra. Tutti accorgimenti che dovrebbero proteggere la lizza ed evitare danni". Quando scoprirete la lizza? "Questa mattina se non piove le nostre squadre andranno in piazza Grande e toglieranno i teloni. Sicuramente qualche aggiustamento va fatto, ha piovuto molto. Comunque abbiamo anche della terra asciutta a disposizione e se serve la metteremo". Quante persone lavorano in questi giorni alla manutenzione della lizza? "Oltre a me, ci sono quattro dipendenti della ditta che ha allestito la lizza, più una quindicina di dipendenti comunali che lavorano in piazza. Tutti pronti ad intervenire in caso di necessità".

Ieri mattina si è tenuta in Prefettura la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, dove sono stati esaminati tutti gli aspetti connessi all’ordine pubblico, alla sicurezza degli spettatori e dei protagonisti della manifestazione. Particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine sarà riservata anche alle ore successive alla sfida al Buratto per evitare che ci siano incidenti nella nottata. Il prefetto Maddalena De Luca ha chiesto la collaborazione di tutti, anche dei rettori dei quartieri: "L’auspicio - ha detto - è che, come sempre, quest’evento così atteso dalla città si svolga in una cornice di massima sicurezza e in un clima di festa e serenità".

Sonia Fardelli