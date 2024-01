Pionta, la città delle sorprese. Così sarà ridisegnato il colle . Teatro, servizi e un campo da cricket

Un progetto urbanistico unitario che per la prima volta va a ridisegnare l’intera area del Colle del Pionta è stato approvato dalla giunta. La sua redazione, da parte del Servizio governo del territorio, ha tenuto conto non solo del mantenimento delle molteplici funzioni attualmente presenti (Università, sanità, aree ludico-sportive) ma ha anche progettato una nuova previsione infrastrutturale tesa a favorire e valorizzare gli accessi ciclo-pedonali al parco e la sua connessione con la città.

La riqualificazione edilizia ed urbanistica del colle è stata oggetto anche del processo partecipativo "Rigeneramenti – Riabitare il parco del Pionta" gestito dall’Università degli studi di Siena, in collaborazione con l’associazione Narrazioni Urbane che, svolto nel periodo aprile-giugno 2022, ha consentito di individuare le tematiche legate all’attuale utilizzo dell’area e di evidenziare le esigenze per un futuro assetto del comparto. Queste indicazioni sono quindi confluite nel progetto del Piano generale di utilizzo che ha individuato i seguenti interventi: valorizzazione dell’area del parco urbano, mediante riqualificazione degli accessi, delle attrezzature sportive e delle aree giochi; valorizzazione degli scavi archeologici; allestimento delle aree destinate a spettacoli all’aperto; razionalizzazione dei parcheggi pubblici e della viabilità interna; promozione dell’integrazione fra polo culturale e città mediante previsione di destinazioni a servizio della struttura universitaria e della cittadinanza. È stata inoltre individuata la localizzazione di un fabbricato destinato ad ospitare spogliatoi e servizi igienici funzionali all’area sportiva.

"La riqualificazione dell’area del Pionta è un tema complesso circa il quale il Comune si è dato il compito di fare da regia tra gli attori che ne sono protagonisti, oltre il Comune, l’Asl, l’Università e la Provincia, al fine di rispondere al meglio alle diverse esigenze dei cittadini", ha commentato il sindaco Alessandro Ghinelli, presentando il progetto insieme all’assessore Francesca Lucherini che ne ha seguito ogni fase.

"Prende corpo in maniera definitiva quella che qualche anno fa avevamo identificato come la cittadella della salute, un percorso verso il raggiungimento di una visione di insieme dell’intera area del Pionta che ritrova la propria identità mettendo a sistema una serie di interventi tra i quali quelli per la sanità che prevedono la centrale operativa territoriale, l’ospedale di comunità, il dipartimento di salute mentale e l’hospice", ha affermato il vice sindaco Lucia Tanti.