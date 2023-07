Pioggia record: toccate punte storiche Dal doppio al quadruplo della media

di Alberto Pierini

"Ma che è?": sono saltati sulla sedia come per una bomba, intorno alle 18 di ieri. Ma non era una bomba: era il solito tuono della sera. Un botto al quale è seguito il classico nubifragio pomeridiano. Il maltempo continua, anche se le previsioni lo danno in attenuazione. Ed è un fronte sul quale da mesi si muovono in tanti: protezione civile, vigili del fuoco, volontari, associazioni multicolori fino al genio civile e al consorzio di bonifica.

Sul ring contro un’ondata ben lontana, per fortune, dal disastro della Romagna. Ma con punte record.

I dati parlano chiaro. Le precipitazioni nella prima parte della primavera, una corsa da marzo alla fine di maggio, si erano lasciate alle spalle le medie stagionali come raramente era successo in passato. L’aumento in provincia oscilla tra l’80% e il 160% naturalmente in più. Un sostanziale raddoppio di millimetri d’acqua e di giorni di piovosità.

C’è chi liquida il fenomeno con il sollievo di chi vede allontanarsi il pericolo della siccità e chi lo prende come un doppio colpo da ko. Perché, lo raccontiamo a fianco, per certi mondi, come l’agricoltura, è come passare dalla padella alla brace, sia pur intrisa d’acqua.

Ma il fenomeno non si ferma alla fine di maggio. Per ora le misurazioni su scala più ampia delle 24 ore si fermano al 10 giugno. Ma la prima decade del mese appena concluso indica una percentuale in netto aumento: le percentuali di piovosità sono risultate tra il 120% fino al 400% oltre la media. Quadruplicate, insomma, non rispetto ad un singolo anno ma rispetto alla media di tutti quelli precedenti.

Controprova? Dal primo marzo al 31 maggio i quantitativi di pioggia sono stati ricompresi tra i 200 millimetri raggiunti nelle aree di pianura agli oltre 400 per quelle montane. E nella prima decade di giugno i cumulati oscillano tra 30 e 80 millimetri: ma sono numeri su dieci giorni. E ai quali sono seguite settimane complesse. Fino al tuono esplosivo di ieri pomeriggio, poco prima del salto sulla sedia..

Con cumulati di piogge, in questo caso riprendiamo a parlare della prima parte della primavera, da una base di 240 millimetri complessivi per la zona a sud della provincia, che comprende una bella fetta della Valdichiana e nella quale sono bastati a scatenare le conseguenze sull’agricoltura. Per passare ad una stima tra i 280 e i 320 millimetri nella zona di Arezzo e del suo hinterland fino alla prima parte del Casentino. E arrivare ai quasi 500 sia dell’alto Casentino che dell’alta Valtiberina, come al solito le aree più colpite.

Mentre nella prima decade di giugno il superamento delle medie di piovosità è stato dappertutto oltre il 200% ma con un’ampia fascia a ridosso del 400%: tra le poche eccezioni, ma comunque con livelli ben oltre ogni precedente, l’area di Sansepolcro e di Anghiari e una piccola fetta della Valdichiana.

Con contraccolpi non sempre legati alla quantità delle piogge ma più spesso appesi alle condizioni della rete scolante. In sintesi? Quando si facevano marciapiedi e tombini si prendevano tubi di 40 centimetri di diametro, sufficienti ad assorbire circa 30 millimetri nel giro di un quarto d’ora. E tutto sulla previsione della ricorrenza di certi fenomeni. Ora che i fenomeni si sono avvicinati tra loro in termini di tempo, il sistema regge molto meno. E scatena i disagi che poi sono i più fastidiosi per la gente: l’intasamento delle cantine e dei seminterrati. E lì dove piove di più, Casentino e Valtiberina, gli unici inconvenienti veri sono le frane. No, neanche la pioggia è uguale per tutti. Al massimo i tuoni.