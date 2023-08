Piogge abbondanti e zone allagate in città Giornata di disagi

Le previsioni ci avevano avvertito: temperature in picchiata ed acquazzoni in arrivo. In città ieri pomeriggio è andato tutto come previsto. Diverse le zone allagate. Alcuni automobilisti hanno avuto difficoltà nella zona industriale di San Zeno, tra la Torretta e il semaforo, per l’acqua alta riversata in strada. Difficile passarvi con le auto più basse senza rischiare di rompere il motore. Problemi per le abbondanti piogge anche in A1 dove si sono verificati incolonnamenti.