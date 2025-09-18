Giù i pini della parrocchia, proteste e perizie a Olmo

Arezzo, 18 settembre 2025 – E’ partito l’abbattimento dei pini di Olmo. Alberi secolari che il parroco, dopo una perizia che ne attesterebbe la pericolosità, ha deciso di eliminare. Ma i cittadini non ci stanno e protestano contro la decisione, chiedendo una controvalutazione. Martedì 16 settembre, è cominciato il taglio dei pini marittimi che si trovano davanti alla chiesa di Olmo. Un’azione proseguita ieri con il taglio del secondo albero, che ha inasprito la battaglia tra il sacerdote e la comunità cominciata a fine agosto, quando un gruppo di parrocchiani cercò di opporsi al taglio. Don Gianfranco Cacioli, che guida la parrocchia dal 2019, ne sta facendo tagliare quattro che si trovano davanti alla chiesa e a ridosso della strada.

“E’ uno scandalo il fatto che il parroco non ci abbia ascoltato e sia andato avanti con la decisione di tagliare alberi secolari – dice Giulia Finocchi, abitante di Olmo e portavoce della comunità di cittadini – è iniziato tutto quando ha annunciato nel corso di un’omelia domenicale di volere abbattere gli alberi considerati pericolosi. In realtà pensiamo che a spingerlo sia il fatto che gli aghi di pino cadono sul piazzale sporcandolo. Ha fatto fare una perizia privata da un agronomo che ha detto che le piante erano tutte ammalate, così martedì è partito l’abbattimento a spese della Diocesi. Ma i cittadini si sono rivolti a un altro agronomo che ha detto che è stato fatto un grosso errore nella prima perizia”.

I cittadini di Olmo si sono messi in contato anche con la Diocesi e con il vicario del Vescovo. “Il vescovo non ci ha mai dato appuntamento – continua Finocchi – abbiamo parlato col vicario che ha detto di aspettare un secondo parere, invece è partito già l’abbattimento dei primi due pini. Si tratta di alberi di oltre 70 anni, ce ne sono altri due della stessa età e poi uno gigante ancora più vecchio di 150 anni. Non è mai caduto nemmeno un ramo. A dirlo chi è nato e cresciuto a Olmo e anche chi vive davanti agli alberi e che non teme per la propria incolumità né per quella della casa. I pini sono lungo la strada ma sopraelevati, perciò non creano disagi alla viabilità con le radici. Un perito agrario fiorentino ci ha detto che abbatterli è un errore, abbiamo anche depositato una lettera in Comune, chiediamo lo stop all’abbattimento”.