Pieve totalmente imbracata Facciata ormai invisibile Emerse gravi criticità Piano per il salvataggio

"Chissà per quanto resterà così": don Alvaro, con l’occhio non certo del disfattista ma dell’innamorato della sua chiesa, lo aveva sussurrato alla prima stesa di mantovane sulla facciata della Pieve. Ora quella facciata è praticamente invisibile. Si ritrova "ingessata" da una parete di acciaio: lucido, nuovo, quasi suggestivo al sole. Ma lontano anni luce dal fascino della pietra che deve proteggere.

E’ stata completata l’imbracatura della Pieve. Nei giorni scorsi mantovane e transenne sono state issate dagli operai fino alle diverse altezze della facciata. Una facciata che sparisce dietro l’acciaio ma che a questo punto dovrebbe essere in sicurezza.

Le colonnine più compromesse erano già state bloccate con delle gigantesche "viti" d’acciaio, per impedire loro di cadere. E un cartello di cantiere parla di messa in sicurezza straordinaria del monumento, un monumento ferito. C’è anche una data, quella del dicembre 2023: ma è chiaro che non coincide nè allude alla messa in sicurezza definitiva.

Il punto? Da quanto filtra almeno i passaggi sono chiari. Il primo step, e questo lo aveva confermato il soprintendente Gabriele Nannetti a "La Nazione", sarà l’intervento antri-sismico sul campanile. E’ finanziato da anni, si era perso nelle solite sabbie mobili dei tempi, dovrebbe scattare dal gennaio del 2024.

Determinante, provvidenziale ma senza nulla avere a che spartire con le condizioni della facciata. Una facciata sulla quale un restauratore ha lavorato per uno screening capillare: tutto l’intervento, ricordiamo, è sotto la supervisione delle Belle Arti e in particolare dell’architetto Donatella Grifo.

Cosa è emerso dal check-up? Risposte ufficiali non ce ne sono. Ma nei fatti ha confermato le criticità anche pesanti che avevano portato al crollo della colonnina pochi giorni prima del Saracino. E del resto le condizioni si vedono a vista d’occhio, dribblando le placche di acciaio.

Un report non rassicurante: nel senso che conferma la necessità di un restauro intensivo e decisamente oneroso. L’ipotesi è che si viaggi intorno ad alcuni milioni di euro. Sulla base di quel "certificato medico" è già iniziata la fase di definizione del progetto. Che dovrà indicare il percorso per mettere in sicurezza quei capolavori di arenaria appesi ad un filo, il filo invisibile del basamento. Dovrà anche specificare la spesa esatta.

A quel punto scatterà la ricerca dei finanziamenti. Una ricerca soprattutto appesa all’intervento dello Stato ma che richiederà un pressing serio anche delle istituzioni e delle varie parti politiche. Soprintendente e Vescovo hanno deciso di collaborare in questa fase. Il traguardo va tagliato insieme: quale? Evitare che la Pieve resti così chissà quanto.

Alberto Pierini