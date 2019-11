Arezzo, 28 novembre 2019 - Si era recato a cercare tartufi e al ritorno ha trovato la propria auto, una Fiat Panda 4x4, bucherellata sul cofano e sul parafango anteriore. Su di essi erano stati sparati altrettanti colpi di fucile. L’inquietante quanto inedito episodio è accaduto nel primo pomeriggio di martedì a Mogginano, località a nord del territorio comunale di Pieve Santo Stefano nei pressi di Ville di Roti e di Valsavignone e a denunciarlo alla locale Stazione dei carabinieri è stato un 38enne residente a Mignano, altra frazione pievana. È lui – cacciatore e cercatore di funghi e tartufi - che si era addentrato nel bosco fra le 13.30 e le 16.30, fascia oraria nella quale la persona ancora sconosciuta ha imbracciato l’arma e sparato, ma l’uomo non ha udito alcun rumore: si è accorto soltanto quando è tornato a riprendere la vettura. Un gesto “forte” compiuto da un altro tartufaio concorrente? Non vi è certezza totale: gli inquirenti seguono al momento diverse piste, ma il loro orientamento sembra abbastanza chiaro, anche perché non si tratta del primo dispetto fra i cercatori delle profumate trifole bianche che si trovano in zona, però mai si era arrivati a sparare colpi di fucile.

