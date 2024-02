"Pieve malata, gravi criticità". Soprintendente conferma i rischi. A giorni il tavolo con la Curia

"La Pieve è come una persona anziana con una serie di patologie che non possono essere trascurate". La cura c’è ma bisogna fare in fretta: la sollecitazione del soprintendente Gabriele Nannetti segna l’urgenza dell’intervento per salvare la chiesa-museo.

Soprintendente Nannetti, perchè è così fragile la Pieve?

"Le indagini diagnostiche ci dicono che ci sono urgenze da affrontare e che non possono essere dilazionate troppo a lungo".

Quali gli elementi più critici?

"Il materiale con cui è costruita la chiesa, specialmente nell’aspetto esteriore. Si tratta di pietra arenaria, tipica della tradizione aretina, ma molto delicata specie se collocata all’esterno. Ci sono poi aspetti di carattere strutturale, più importanti, che abbiamo preso in considerazione ed è il motivo per cui ci siamo concentrati sulla torre".

Significa che in caso di terremoto il campanile è a rischio?

"La maggiorparte dei campanili di fronte a un evento sismico importante può subire danni. Procediamo sul piano del miglioramento sismico per introdurre nel campanile elementi che in caso di sollecitazioni, reagiscano positivamente".

Come intendete impiegare il finanziamento statale del 2018 pari a un milione?

"Abbiamo intrapreso attività diagnostiche sul campanile e nei collegamenti con la zona absidale per stabilire le priorità. Abbiamo trovato criticità nella facciata e con queste risorse è stata messa in sicurezza e indagata in ogni dettaglio"".

C’è un tavolo comune con la Diocesi: a quando il via?

"Ho già sentito il vescovo Migliavacca e i prossimi giorni fisseremo l’incontro che per me potrebbe essere già nella settimana che si apre".

Quando il cantiere e i lavori?

"C’è un progetto esecutivo in via di valutazione e spero nell’avvio del cantiere entro l’estate. In sintesi, sono da prevedere tre lotti".

Con quali step e caratteristiche?

"Il primo lotto con le risorse già stanziate dal ministero deve dialogare in tempi rapidi con quelle derivanti dall’importante donazione di Bertelli per poter contare sull’ottimizzazione e l’uso dei ponteggi, che hanno costi elevati. Poi si passerà al terzo lotto con interventi a completamento per circa un milione e mezzo. La stima complessiva è 3-4 milioni".

I tempi?

"Sarei contento se nel 2024 e 2025 si completassero primo e secondo lotto e trovare le risorse per il terzo da completare nei primi mesi del 2026.

Qual è il livello di attenzione del ministero sulla Pieve?

"Ho sottoposto la questione al ministro e al suo staff già in occasione dell’insediamento del comitato per le celebrazioni vasariane. A marzo ci sarà una nuova finestra di interlocuzione sulla programmazione degli interventi e lì faremo ulteriori richieste. Con l’Ufficio di gabinetto e la segreteria tecnica del ministro siamo in contatto per traguardare obiettivi condivisi che possono includere anche la visita del ministro Sangiuliano ad Arezzo".