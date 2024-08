Pieve inaugura il nuovo ufficio per i turisti

PIEVE SANTO STEFANO

È entrato in attività lungo la centrale via Roma il nuovo ufficio turistico di Pieve Santo Stefano, finanziato dal "bando borghi" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in collaborazione con la Pro Loco del paese. Responsabile di questo nuovo servizio è Luigi Locci (nella foto), già presidente della Pro Loco, che sulle funzioni della struttura ha le idee molto chiare. "Il primo naturale compito che ci spetta – dichiara Locci – è quello di fornire le risposte al turista di passaggio, consigliandolo su ciò che può fare nel nostro territorio e su come viverlo. Noto con piacere che negli ultimi tempi i turisti sono cresciuti dal punto di vista numerico e ciò giustifica in pieno la presenza di questo ufficio. In secondo luogo, vogliamo svolgere una funzione di coordinamento dei tanti eventi che si avvicendano nell’arco dell’anno, al fine di creare una organizzazione più efficace possibile e di proporre iniziative in ambito turistico più strutturate. Attraverso portali di settore e social, vogliamo promuovere un’offerta di turismo esperienziale, basato cioè sulla conoscenza del territorio. E di modi per attuarlo ce ne sono tanti".

Agosto è già stato caratterizzato da un articolato programma di escursioni in diverse località del comune a cura del gruppo Camminatori Pievani. Come ufficio turistico e Pro Loco, nell’ambito del progetto "Giovani in Biblioteca", è stato organizzato un trekking a tema letterario che giovedì 22 condurrà a Bulciano e alla Croce, nei luoghi di Giovanni Papini e Giosuè Carducci. Una passeggiata diversa dalle altre, con l’accompagnamento del professor Andrea Franceschetti, che terrà una lectio magistralis sui due autori.