Pietro Leopoldo raccontato agli alunni. Il Casentino educa alla storia e ai diritti

di Sonia Fardelli

Il Casentino, col Comune e il Cred Ecomuseo dell’Unione dei Comuni, celebra i 260 anni dall’ascesa al trono di Pietro Leopoldo di Asburgo - Lorena Granduca di Toscana, il sovrano che abolì la pena di morte. E lo fa con tutta una serie di iniziative rivolte alla popolazione e alle scuole. Un progetto che si propone di parlare, in modo trasversale, a più persone possibili e target diversi, con lo scopo di far conoscere e riscoprire la figura di Pietro Leopoldo e le sue gesta, che hanno fatto della Toscana una regione dei diritti civili, cosmopolita e moderna. La prima iniziativa si svolgerà domenica a Strada in Casentino alle ore 16. "A spasso con il Granduca. Tra macro e microstoria". Un percorso a tappe nel paese per riscoprire l’opera del Granduca Leopoldo e i riflessi sul contesto sociale.

Il percorso, animato da Livio Valenti e Andrea Acciai della Compagnia Nata, con la consulenza storica di Riccardo Bargiacchi, sarà articolato in tappe all’interno del paese di Strada, attraverso brevi rappresentazioni teatrali. Un mosaico di piccoli quadri di storia vivente si susseguiranno dalle Logge del Grano in piazza Matteotti per poi spostarsi in corrispondenza del borgo della Carconia, del ponte sul Solano, dei giardini, della pieve romanica per poi giungere all’ex collegio dei Salesiani. Qui dalle ore 18 ci sarà l’esibizione degli allievi del progetto Musicalorchestra guidati dal maestro Marco Cherubini, con contributi dell’associazione Musica Int. La giornata si concluderà con un aperitivo curato dalla Pro Loco di Strada in Casentino.

Fino a dicembre si terranno iniziative dedicate alla divulgazione e all’approfondimento delle opere del granduca. Una di queste sarà Leopoldo e l’archivio, un’attività di studio e ricerca. Le riforme e le leggi granducali lette alla luce dei documenti conservati nell’archivio storico comunale. E poi iniziative per le scuole. L’opera e le riforme del granduca saranno raccontate agli studenti della scuola secondaria di primo grado di Strada. L’obiettivo è realizzare un incontro sempre con attori ed esperti, per far conoscere agli studenti l’opera di Pietro Leopoldo.