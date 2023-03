Pietro Grasso incontra gli studenti nell’Aula Magna dell’Itis

"Nonostante il passaggio inesorabile del tempo, costituisce un nostro preciso imperativo morale mantenere vivo il ricordo di quel giorno, non solo per rendere omaggio a persone innocenti, che per mano di una violenza cieca e insensata, sono state strappate alla vita ma, soprattutto, per alimentare la memoria della nostra storia contro la cultura della dimenticanza". "Non c’è dubbio che la strage che colpì Falcone e la sua scorta siano state commesse da Cosa Nostra. Rimane però il sospetto, che ci sia qualche entità esterna che abbia potuto agevolare o nell’ideazione, nell’istigazione, o comunque possa aver dato un appoggio alla mafia". "Ogni giorno vediamo imbarcazioni e gommoni improvvisati che trasportano uomini, donne e bambini, dentro ci sono storie e speranze che affondano. Se è vero, come dice il Talmud, che "chi salva una vita salva il mondo intero", è vero anche il contrario: per ogni singola vita perduta muore la nostra umanità". Sono alcune delle affermazioni pronunciate da Pietro Grasso durante la sua lunga attività come magistrato e rappresentante delle istituzioni che offrono lo spunto per conversare con lui. Accadrà giovedì 30 marzo alle 11,15, nell’Aula Magna dell’Itis di Arezzo, in un incontro aperto agli studenti. Pietro Grasso è ex magistrato, Procuratore Generale di Palermo, Capo della Direzione Nazionale Antimafia, senatore, Presidente del Senato ed autore di varie opere. Un viaggio nella legalità, sotto il segno della lotta alle mafie e alla criminalità, alla luce di alcuni degli eventi più drammatici che hanno caratterizzato la cronaca e la vita politica del Paese, riletti da chi ne è stato diretto protagonista. L’incontro rientra in un percorso di approfondimento che spazia dall’ educazione civica all’educazione alla legalità, realizzato attraverso l’incontro con i principali protagonisti della recente Storia italiana, L’Itis lo sta portando avanti per offrire ai propri studenti non solo nozioni, ricerca, tecnica, ma anche educazione alla Cittadinanza.