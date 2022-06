Pietro Benvenuti, il pittore figlio di calzolaio che fu tra i preferiti di Napoleone e granduchi

Liletta Fornasari L’ultimo a destra nella Grande Galleria degli Uomini Illustri nel Palazzo della Provincia di Arezzo, dipinta dal De Carolis, è Pietro Benvenuti che, elegantemente abbigliato e sicuro di sé, chiude la “parata” in procinto di uscire dall’ingresso laterale, opposto a quello di sinistra, da cui invece fa la sua entrata Gaio Cilnio Mecenate. Benvenuti ha svolto un ruolo determinante nel panorama figurativo toscano, e non solo, del XIX secolo reggendo in qualità di direttore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze le sorti della cultura artistica dei primi quattro decenni dell’Ottocento. La sua lunga e fervida carriera ha raggiunto apici di dimensione europea.Di lui adesso si torna a parlare per la mostra che è stata appena dedicata a questo maestro del neclassicismo a Casa Bruschi, un omaggio anche al contemporaneo Antonio Canova, il più grande e famoso dei neclassici. E’ stato giudicato “valoroso pittore” dai contemporanei e le sue opere hanno dato vita ad un sentimento di orgoglio nazionale. Sebbene nei primi anni Trenta dell’Ottocento Benvenuti, aretino di nascita, fosse diventato uno dei protagonisti del suo tempo, nonché figura cruciale nel momento in cui i canoni del Bello ideale cedevano il primato ad istanze puriste e romantiche, dopo la sua morte è stato invece condannato ad un ingiusto e ingiustificato oblio da parte dei romantici e dei loro successori. La sua patria però non lo ha mai dimenticato. Benvenuti morì a Firenze il 3 febbraio del 1844 e nel 1846 fu posto in San Lorenzo. In patria fu ricordato anche dopo e per molti anni, come testimonia il carme scritto in suo onore dal pittore Gualtiero de’ Bacci Venuti definendolo “non ultima gloria aretina”, oltre alla fortuna ancora riscossa in occasione delle Esposizioni di Belle Arti e di Manifatture che l’Accademia Petrarca organizzava a partire dal 1835. Una sorta di propaganda privata ...