Pietra d’inciampo. Vittime innocenti dell’Olocausto

È dedicata al Giorno della Memoria la programmazione di questa sera alle ore 21,30 del teatro di Cavriglia.

Al Comunale andrà in scena la pièce "Pietra d’inciampo", inserita all’interno della Stagione Teatrale 2023-24.

In un momento come quello attuale, in cui il mondo è tristemente testimone di reiterati conflitti di cui sono vittime tanti civili innocenti, non si può prescindere dal ricordare quanto è avvenuto nel corso delle passate guerre mondiali, utilizzando ogni strumento a disposizione per alzare un grido di dissenso.

Anche l’arte e la cultura, quindi, possono rappresentare un grimaldello per scalfire i muri costruiti dalla violenza cieca, animata soltanto dalla volontà di sopraffazione e di dominio nei confronti dell’altro.

"Pietra d’inciampo" è, infatti, uno spettacolo sul ricordo, sul valore e sulla forza dei simboli che custodiscono e tramandano la memoria dell’Olocausto, con particolare riferimento alle pietre d’inciampo che, poste davanti alle abitazioni di coloro che furono deportati ed uccisi nei campi di sterminio nazisti, ne ricordano nomi, data di nascita, di deportazione e di morte.

Il testo dell’opera è di Sergio Pierattini, abile drammaturgo in grado di creare piccole fotografie ingiallite di interni. La regia è di Riccardo Diana, mentre gli attori in scena sono Luca Biagini, Emanuele Carucci Viterbi e Sergio Pierattini.

La prevendita dei biglietti per lo spettacolo di questa sera al teatro Comunale di Cavriglia è in corso presso l’Ufficio Attività Teatrali del Comune. Il botteghino del Teatro aprirà, invece, prima dello spettacolo alle ore 20:30 di questa sera.

Per tutte le informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo: [email protected] oppure telefonare al numero 338 2436130 o 055 9669733 alla Segreteria del Sindaco.