“Pietra d’inciampo”. Spettacolo teatrale a Cavriglia in occasione della Giornata della Memoria

Arezzo, 24 gennaio 2024 – Appuntamento teatrale venerdì 26 gennaio. Al Teatro Comunale di Cavriglia sarà messa in scena la piéce “Pietra d'inciampo”, inserita all'interno della stagione teatrale 2023 – 2024 e dedicata alla Giornata della Memoria. Un modo per ricordare il passato e, allo stesso tempo, un monito verso quello che sta accadendo in questi mesi, con conflitti che insanguinano parti del mondo. Pietra d'inciampo” è uno spettacolo sul ricordo, sul valore e la forza dei simboli che custodiscono e tramandano la memoria dell'Olocausto, con particolare riferimento alle pietre d'inciampo che, poste davanti alle abitazioni di coloro che furono deportati ed uccisi nei campi di sterminio nazisti, ne ricordano nomi, data di nascita, di deportazione e di morte.

Il testo dell'opera è di Sergio Pierattini, abile drammaturgo in grado di creare piccole fotografie ingiallite di interni. La regia è di Riccardo Diana, mentre gli attori sono Luca Biagini, Emanuele Carucci Viterbi e Sergio Pierattini. La prevendita dei biglietti è in corso presso l'Ufficio Attività Teatrali del Comune nei giorni di martedì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 15 alle 18. Il botteghino del Teatro aprirà, invece, alle ore 20:30 del giorno dello spettacolo. Lo spettacolo avrà inizio alle 21,30.