Piero vola ma l’Anfiteatro atterra Record di ingressi agli affreschi Parco del museo chiuso da un mese

di Lucia Bigozzi

Gli affreschi di Piero inaugurano il Ferragosto con numeri record. Quelli della vigilia raccontano il trend: 556 visitatori incantati davanti alla Leggenda della Vera Croce, nella Basilica di San Francesco.

La città che in questi giorni di mezza estate parla inglese, tedesco, olandese, francese e spagnolo, centra un altro obiettivo. La "politica" dei musei aperti, gestiti dalla Fondazione Arezzo InTour, conferma la validità della scelta: quasi 600 persone in un giorno ad ammirare uno dei capolavori di Piero della Francesca che porta Arezzo nel mondo, è un risultato non scontato.

Ma se le porte della Basilica (e insieme del museo Medievale e di Casa Vasari) sono aperte anche oggi, restano chiusi i cancelli che da via Crispi introducono al parco storico dell’Anfiteatro. Cancelli chiusi ormai da un mese, con buona pace dei turisti che rimangono interdetti davanti al cartello che spiega le ragioni: la caduta di un grande pino, c’è chi dice solo di alcuni rami, hanno reso necessario l’intervento dell’amministrazione comunale che ha provveduto al taglio dei rami pericolanti.

La decisione di chiudere l’accesso al parco storico, assunta per prudenza dal Polo museale toscano diretto da Stefano Casciu, rientra nelle misure di sicurezza che scattano in casi come questo. Il punto è un altro: per quanto ancora quel cancello resterà chiuso?

Nella fase attuale "i tecnici stanno eseguendo una valutazione sullo stato di salute di ogni pianta e nel parco ce ne sono in tutto un centinaio. Successivamente, metteranno a punto un piano di intervento finalizzato, da un lato alla tutela del patrimonio naturalistico del parco, dall’altra a garantire la riapertura ai visitatori", spiega Maria Gatto che guida il museo archeologico. "Spero prima possibile – aggiunge – sono la prima dispiaciuta di questa chiusura".

A ben guardare, il check up sulle cento piante dell’area, richiede un lavoro meticoloso da parte degli esperti della Forestale chiamati a valutare lo stato di salute di ogni albero. Si tratta di un intervento che secondo gli addetti ai lavori, richiede tempo e, sopratutto, risorse a disposizione. Su questo, si dovrà trovare un punto d’incontro con l’amministrazione comunale in modo da avviare una collaborazione, strategica per risolvere il problema contingente e al tempo stesso arrivare alla riapertura dell’ingresso da Via Crispi. È qualcosa che francamente manca in questi giorni di mezza estate, come un "vuoto" nel percorso artistico e architettonico del centro, in una città dove i musei sono aperti e i turisti animano vie e piazze del centro, senza rinunciare a una tappa nelle Gallerie che raccontano l’identità di Arezzo e dei suoi protagonisti.

Da Palazzo Cavallo, l’assessore alle opere pubbliche Alessandro Casi rassicura: "Noi siamo a disposizione non appena sarà completata la valutazione da parte dei responsabili del Polo museale. Nel frattempo abbiamo provveduto a rimuovere i rami pericolanti non solo sul pino danneggiato ma anche su altri alberi vicini, mettendo in sicurezza l’intera area.

Quando ci verrà comunicato cosa c’è da fare, valuteremo le modalità dell’intervento". Nel frattempo l’Archeologico tiene ben aperte le porte ai visitatori e mostra i suoi tesori in un Ferragosto nel segno dell’arte.