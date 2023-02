Piero tra le ombre dei Signori della guerra La sua arte per i maestri d’arme del ’400

Attilio Brilli Lo scoccare di un anno di guerra nel cuore dell’Europa, oltre che acuire ansie e timori, sembra accreditare una sorta di maledizione perenne che incombe sull’umanità. Non è un caso che, se si pensa quali siano i capolavori assoluti della pittura di ogni tempo e paese, vengono subito alla mente grandiose scene di guerra: la Battaglia d’Isso, splendido mosaico rinvenuto a Pompei, con la vittoria di Alessandro Magno sul persiano Dario, e La Resa di Breda, magnifica tela di Diego Velázquez conservata al Museo del Prado. Entrambi questi capolavori sono idealmente considerati come un prima e un dopo rispetto alle grandiose e non meno stupefacenti rappresentazioni guerresche dipinte da Piero della Francesca nel coro absidale di San Francesco ad Arezzo. Come è noto, i due grandi scomparti posti più in basso, a destra e a sinistra di chi entra nel coro, contengono straordinarie scene di guerra. La vittoria di Costantino su Massenzio, da un lato, e La battaglia di Eraclio contro Cosroe, dall’altro. Si tratta degli episodi salienti, sospesi fra mito e storia, della Leggenda della Vera Croce di Jacopo da Varagine sulla quale è basata la narrazione pittorica. Tuttavia Piero ha dipinto entrambe le scene ambientandole nel proprio tempo, con...