Piero in 3D: Sgarbi strega il sindaco "Grande proposta, ora si decida"

di Lucia Bigozzi

L’idea di Vittorio Sgarbi lo convince. A tal punto che Alfredo Romanelli aveva già pensato a qualcosa di simile. "Un’immagine che ricordasse l’affresco e mantenesse la memoria di quei luoghi. Sgarbi è andato oltre e la proposta ci soddisfa anche perchè ben motivata", dice il sindaco di Monterchi che chiude così la settimana aperta dal sopralluogo dei tecnici del ministero dei beni culturali, nella ex scuola elementare, oggi museo che accoglie la Madonna del Parto e a Momentana, dove il capolavoro di Piero della Francesca era in origine. Proprio a Momentana i tecnici del ministero avrebbero rilevato condizioni non idonee per la conservazione del capolavoro di Piero della Francesca: l’umidità che sale dal pavimento sarebbe deleteria per l’integrità. I tecnici non si sbilanciano, restano nel solco dei rispettivi ruoli e tuttavia lunedì a Monterchi si sono spinti oltre, il governatore toscano Eugenio Giani per il quale l’affresco deve restare dove è adesso e la delegazione di Fdi (Veneri, Petrucci) guidata da Paolo Marcheschi, capogruppo in commissione cultura al Senato che segue da vicino la vicenda. L’orientamento sul quale per ora si incrociano le strade - politiche e istituzionali - è quello di individuare un percorso condiviso. "Senza dubbio, Vittorio Sgarbi ha centrato il punto, ovvero la preminenza di tutela e conservazione dell’opera, su tutto il resto. Quindi, a nostro avviso se queste condizioni non ci sono, decade anche quello che è il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato. La sentenza potrebbe essere reinterpretata o superata proprio per cause di forza maggiore in quanto in quel luogo non possiamo garantire tutela e conservazione dell’opera. Bisogna tuttavia, e sono d’accordo, ricercare in quel luogo qualcosa che lo leghi alla Madonna del Parto senza che questo comporti il trasferimento. L’idea della riproduzione di una copia tridimensionale che propone Sgarbi potrebbe essere buona". Alla considerazione, Romanelli aggiunge un rafforzativo: "L’idea di Sgarbi ha un duplice valore, perchè oltre a essere sottosegretario ai beni culturali, è un esperto d’arte". Il sopralluogo dei tecnici romani di fatto apre un iter che passerà anche dalla Soprintendenza ma il sindaco tiene ben saldo tra le mani il cronometro. "Spero che tutto si definisca in tempi brevi; questa vicenda non può trascinarsi ancora a lungo. E’ l’ora di decidere".

L’ex scuola elementare non è un totem, avverte il sindaco che, invece, alza il muro all’opzione Momentana "luogo del tutto inadatto a preservare il capolavoro di Piero della Francesca", avverte. Ad esempio il monastero che si trova nel centro del paese, poco distante dal museo che custodisce il capolavoro. "Se c’è una proposta alternativa e ben motivata che non prevede il ritorno al cimitero, è da prendere in considerazione. Il monastero? L’abbiamo sottoscritto nell’accordo con la Diocesi che non ha mai fatto gli adempimenti per il percorso museale. Poi è subentrato il vincolo del ministero e tutto è finito lì. Quell’accordo è servito per cessare il contenzioso con la Diocesi che accetta che l’opera è di proprietà della comunità di Monterchi".

Una disputa che va avanti da quasi trent’anni e che, forse, adesso è vicina alla svolta.