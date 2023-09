Piero e Filippo da 1826 giorni senza giustizia

Piero Bruni e Filippo Bagni sono stati uccisi da un nemico silenzioso e inodore nel giro di pochi secondi. Oggi ricorrono cinque anni dalla tragedia dell’Archivio di Stato: 1826 giorni senza che le famiglie di due onesti dipendenti pubblici abbiano avuto giustizia. Che non significa vendetta contro qualcosa o qualcuno ma semplicemente l’accertamento della verità su una tragedia immane che sconvolse la città. Non è una novità che la giustizia italiana se la prenda comoda: siamo all’ultimo posto per la lentezza dell’amministrazione giudiziaria e non c’è da stupirsi se l’opinione pubblica abbia una pessima opinione dei magistrati. Il processo sulle morti all’Archivio di Stato conferma che non si tratta di pregiudizi.