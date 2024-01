Piero, code per i ponteggi. Richieste da tutta Italia per le visite ravvicinate. Da sabato l’operazione

Si capisce la portata dell’eventto da un particolare: per incontrare Piero della Francesca ad altezza di Piero, c’è rimasto un solo biglietto disponibile: è pe ril 9 marzo, nel turno delle 15. Il resto, è sold out da settimane, da quando la Direzione del Polo museale toscano guidata da Stefano Casciu e Fondazione Intour che gestisce le gallerie statali aretine hanno condiviso progetto e obiettivi, trasformando "un passaggio obbligato in una grande opportunità", come ripete il presidente di InTour, Simone Chierici. Il passaggio obbligato è quello del "tagliando" agli affreschi di Piero della Francesca nella basilica che custodisce il ciclo della Vera Croce. Un’opera di ripulitura e manutenzione che impegnerà i tecnici e i maestri del restauro ma che, di fatto, avrebbe "velato" lo sguardo verso l’alto ai tanti visitatori che affollano la basilica per ammirare il capolavoro del maestro del Rinascimento. Il velo è caduto, perchè gli appassionati d’arte potranno seguire le fasi dell’intervento direttamente dai ponteggi e apprezzarne la straordinaria bellezza da un’altra prospettiva.

Un Piero della Francesca inedito si disvela agli occhi del mondo che già si affolla per il gran debutto di un evento unico e forse irripetibile. Sabato si aprono le visite sui ponteggi e le prenotazioni sono già finite ancora prima di iniziare le visite programmate, rigorosamente a piccoli gruppi. Prenotazioni da tutta Italia che raccontano all’appeal del capolavoro che da sabato si può ammirare come non è stato mai possibile fare: a distanza ravvicinata, per scoprire i dettagli e i colori di Piero, seguire il profilo dei volti, vivere il fascino di un tuffo dentro un capolavoro. Le visite speciali (costo 35 euro a persona) avranno la durata di circa un’ora durante la quale un pool di esperti accompagnerà i visitatori nel viaggio alla scoperta del maestro del Rinascimento.

C’è di più: per chi ha prenotato il "faccia a faccia" con Piero della Francesca sul ponteggio, è offerta la possibilità di un tour nei musei statali aretini con lo stesso ticket utilizzato per l’ingresso nella basilica di San Francesco. Una sorta di biglietto unico speciale, che offre agli appassionati d’arte un viaggio a tutto tondo nei tesori custoditi dalle gallerie aretine. In particolare, la prenotazione per gli affreschi nella basilica di San Francesco vale anche per scoprire Casa Vasari, il museo medievale e l’archeologico.

L’intervento di manutenzione e revisione conservativa (effettuato in precedenza nel 2016) sui dipinti, prevede la rimozione delle consistenti quantità di polveri e particelle atmosferiche depositati sulle superfici affrescate. Ma gli esperti lavoreranno anche alla verifica dello stato di conservazione della pellicola pittorica e degli intonaci. Perchè l’obiettivo è evitare l’insorgere o l’avanzare di eventuali

nuovi fenomeni di degrado (sollevamenti, distacchi) che potrebbero mettere a grave rischio la conservazione dei dipinti.

Sabato, il primo faccia a faccia con Piero della Francesca per chi, ormai da settimane si è premurato di prenotare, sarà un appuntamento incredibile e di straordinario valore. E al tempo stesso, per la città sarà l’occasione per tornare sulla passerella d’Italia e del mondo, proprio nell’anno in cui il capolavoro di Piero della Francesca incrocia quelli di Giorgio Vasari, nell’anno d’oro di Arezzo.