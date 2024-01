Pierazzi:: "Dialogo impossibile"

SAN GIOVANNI

"Siamo disponibili ad un dialogo aperto con le forze progressiste ma non con chi attualmente governa la città". Tommaso Pierazzi scalda i motori in vista delle amministrative che chiameranno, il prossimo giugno, tutti i sangiovannesi a votare per la poltrona di primo cittadino. Il capogruppo del movimento cinque stelle cittadino, nonché coordinatore provinciale, ha ben chiara la propria posizione e quella del suo partito. Porte aperte a un dialogo costruttivo per il bene di San Giovanni ma a determinate condizioni: "Perché ci troviamo maggiormente in difficoltà con chi fino a oggi ha governato la città. È improponibile un percorso con chi ha già deciso candidato sindaco e programma da sè".

Esclude categoricamente che il Movimento Cinque Stelle si presenti da solo per la corsa a primo cittadino?

"Ancora è prematuro dirlo, tutte le soluzioni potrebbero essere adottate a patto che ci sia un dialogo. Il Pd, ormai, non fa più quello che era nel suo Dna ovvero le primarie e questo la dice lunga su come questo partito stia portando avanti i suoi progetti".

Ma nel caso di una più ampia coalizione sarà lei candidato sindaco?

"Nel caso ci fossero più forze politiche oltre alla nostra decideremo il da farsi in maniera molto serena. Da parte mia sono pronto anche a farmi da parte qualora trovassimo una figura che dal nostro punto di vista possa poter ricoprire il ruolo di candidato a sindaco. Siamo aperti ad ascoltare e partecipare, sono molte le forze del centro sinistra che non si riconoscono nell’attuale maggioranza".

Avete già in testa un programma da presentare?

"I punti sui quali vorremmo lavorare sono tanti dal rilancio del centro storico, a migliorare la viabilità in alcuni punti specifici della città partendo da viale Gramsci e tanto altro".

Massimo Bagiardi