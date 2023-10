"Piccoli sguardi", la Rassegna di Nata Teatro pensata per le scuole La 25esima edizione di "Piccoli Sguardi", la Rassegna di Nata Teatro pensata per le scuole del Casentino, offre spettacoli provenienti da tutta Italia e a chilometro zero. Un'occasione per confrontarsi con le nuove generazioni e offrire loro il meglio del Teatro Ragazzi. Per informazioni: +39 379 142 5201.