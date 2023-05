Piccoli attori in scena a Monte San Savino

Arezzo, 4 maggio 2023 – Evento speciale al Teatro Verdi di Monte San Savino con i piccoli attori in scena dei laboratori teatrali curati da Valeria Gudini insieme all’Associazione Culturale Il Giogo, al gruppo teatro Battifolle e al gruppo teatro S. Agnese.

Sabato 6 maggio, alle 16:30, il Verdi tornerà dunque ad animarsi grazie ad un progetto dedicato ai più piccoli tra gli attori, e tra gli spettatori, stabile ormai da anni sul territorio. Un progetto di grande successo cresciuto con il principio di portare a teatro proprio i bambini con le loro famiglie, invitandoli ad assistere all’esibizione dei loro coetanei e insieme a restare affascinati dall’antico gioco che ci insegna a comunicare: il teatro.

L’evento si svolge in collaborazione con Comune di Monte San Savino, Officine della Cultura, A.S. Monteservizi. Questi i piccoli spettatori in scena. “Il Far West” (Associazione Culturale Il Giogo): Chiara Banchetti, Mattia Bencivenga, Gemma Brunelli, Eva Carboni, Camilla Cassioli, Matilde Cassioli, Anita Ciampa, Francesco De Gregori, Mia De Gregori, Emma Erti, Alessio Gudini, Teresa Ladu, Francesco Mencuccini, Sofia Mencuccini, Raul Sacchetti, Davide Saginario, Matilde Tonioni.

“Il Paese delle Meraviglie” (gruppo teatro Battifolle): Sara Bracciali, Maria Giuliani, Sofia Marin, Margherita Minici, Anna Pato Nuniez, Emma Pepe, Aurora Romanelli, Chiara Russo, Emma Sestucci, Bianca Caterina Viviani. “Un mistero in famiglia” (gruppo teatro S. Agnese): Giada Banelli, Mosè Cacciatore, Emma Celli, Mia Margot Giambrone, Alessio Gudini, Chiara Mannelli, Emma Rasori. L’evento è già sold out.