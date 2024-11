Picchia la fidanzata. Poi botte ai militari

Botte alla fidanzata nella giornata contro la violenza sulle donne, poi arrivano i carabinieri e lei si mette in mezzo e aggredisce i militari con lui. Lunedì pomeriggio turbolente a Subbiano, nei pressi della stazione ferroviaria. Sono volati sputi, ma anche calci e pugni e qualche morso. Prima c’è una coppia che litiga animatamente poi arrivano i carabinieri a sedare la lite. Ma non basta. Anzi. I militari della Compagnia di Arezzo intervengono per fermare lui ma lei non la prende benissimo e li attacca. Lui ha 47 anni, lei ne ha 43. Sono tutti e due italiani ma ben noti ai carabinieri. Li hanno attaccati con calci, pugni e morsi. I carabinieri che sono intervenuti sul posto si sono dovuti rivolgere alle cure dei sanitari che hanno giudicato le loro ferite guaribili nel giro di qualche giorno.