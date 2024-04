Piazze, rivoluzione d’estate. Giotto e Saione sotto i ferri. Due rotatorie in pochi mesi

La polvere dei cantieri sembra destinata a levarsi su una città in parte trasformata.

La giunta Ghinelli cerca di chiudere dieci anni di amministrazione con un colpo di coda, accumulando interventi. E i prossimi mesi saranno quelli decisivi. Intanto a giugno sarà completata la doppia canna del Baldaccio, un nodo che spalanca un nuovo acceso al centro da Pescaiola e ne trasforma l’uscita. I lavori fervono, c’è chi misura preoccupato la larghezza delle carreggiate ma l’opera è al capolinea. E negli stessi mesi spiccano il volo le rivoluzioni delle piazze. Piazza Giotto e piazza Saione: lavori al via da maggio, fil rouge è una ritrovata centralità delle rispettive chiese e un ridisegno degli spazi che valorizzi verde e arredi.

Incidendo anche sulle strade, soprattutto a Saione, una nuova immissione diretta in via Veneto, proseguendo via Guelfa. Una via che era sede della polizia municipale: i vigili ne aspettano una nuova di zecca in via Filzi ma tra tutti i cantieri è quello più indietro, deve ripartire da zero. Ma torniamo alla polvere, di demolizioni. Oltre all’ex Enel, ci sarà quella della palazzina comando della Cadorna, per far spazio al centro per l’impiego e quella della Cesalpino, scuola baciata dal Pnrr per rinascere su un progetto da sei milioni di euro. Tra maggio e giugno verrà giù tutto.

Almeno in tempi brevi l’ex caserma si fermerà qui: slitta anche il bar al corpo di guardia, il bando è andato deserto, un pò come il Corso a Ferragosto. Però entro giugno finirà la sistemazione della città degli uffici, le tre palazzine delle ex camerate. E mentre sopra il Baldaccio sarà inaugurato il centro prelievi a cura della Asl, il carosello delle rotatorie crescerà a cavallo dell’estate.

Due quelle imminenti. Una in zona Mazzi, a servizio dello svincolo di Santa Maria delle Grazie, eliminando così un altro semaforo dalle lunghe attese. Ma niente rispetto a quello di via Tarlati, operazione ben più impegnativa: per spegnerlo prende corpo il progetto ideato da anni.

Rotatoria nuova alla Catona a ridosso della Cella e braccetto di collegamento dal parcheggio del cavallo. Si parte a maggio, traguardo a giugno 2025. Prima, in pieno inverno, sarà completato l’intervento al Gioco del Pallone: senza parcheggi multipiano, idea accantonata anni fa, nè scale mobili verso Colcitrone ma disegnando spazi vivibili tra verde e sentieri. Verde che si riprende la sua parte ai Giardini Porcinai: il "triangolo delle Bermuda" della criminalità comincerà a cambiare pelle da giugno, approfittando dell’estate per accelerare i tempi di un cantiere lungamente atteso, da commercianti e residenti. E sempre a giugno i tecnici cominceranno a disegnare il collegamento a sorpresa tra San Clemente e San Lorentino, addirittura interno alle mura, costeggiando i campi da tennis e l’ombra del carcere. Mura in via di trasformazione al Gioco del Pallone ma anche in via Fra’ Guittone: Poggio del Sole, una terrazza ritagliata al posto delle erbacce e delle siringhe. Il disegno è visibile, il completamento è previsto a settembre. Una serie di interventi a rete in punti nevralgici della città che l’assessore Casi classifica come "una mole importante di progetti che cambieranno il volto della città nel suo assetto urbanistico e della viabilità".

La tempistica c’è, tranne per lo snodo di via Fiorentina. Almeno qui il colpo di coda sarebbe davvero un miracolo.

Lucia Bigozzi