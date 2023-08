Piazza Rossa, volano gli stracci

"Incaute parole". Fratelli d’Italia, con il segretario provinciale Francesco Lucacci, entra a gamba tesa sul tema del cotto a Sansepolcro: "La maggioranza, invece, ha sempre tentato di screditare FdI e giustificare una visione diversa ed errata: hanno fatto di tutto per mettere il cotto nella piazza, anche una modifica del regolamento urbanistico per poter giustificare un’idea avulsa dal contesto architettonico di Sansepolcro".

"Purtroppo non hanno fatto i conti con la realtà, ovvero che a Sansepolcro il cotto e i mattoni non hanno senso – prosegue la nota di Fdi – abbiamo chiesto che la soprintendenza si esprimesse e si è detta contraria. La maggioranza, a questo punto, ha chiesto aiuto al sottosegretario Sgarbi il quale ha confermato che cotto e mattoni sarebbero stati inadeguati. I cittadini di Sansepolcro, però, sanno come sono andati i fatti e sono grati a Fdi per aver evitato l’errore di fare la piazza rossa".