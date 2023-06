"Piazza rossa vietata" Il nodo del regolamento "Un progetto da rifare"

di Claudio Roselli

I mattoni in cotto previsti nel progetto di ripavimentazione delle tre piazze di Sansepolcro (Torre di Berta, Dotti e Santa Marta, anche se solo in parte) non sono conformi al regolamento urbanistico e allora si cerca adesso di adeguarlo. Lo ha rilevato Laura Chieli, consigliere comunale dell’opposizione di Fratelli d’Italia-Sansepolcro Futura, nella sua veste di membro della commissione urbanistica, riunitasi nei giorni scorsi. Come già ricordato di recente, la soluzione delle piazze "rosse" è contenuta nel piano di rigenerazione urbana finanziato con fondi del Pnrr per il centro storico, sul quale le opinioni dei biturgensi si sono divise. Il comma numero 15 dell’articolo 40 del regolamento stabilisce che le pavimentazione pubbliche del Comune pierfrancescano possano essere realizzate utilizzando esclusivamente materiale lapideo, quindi la pietra. È stata proposta quindi alla commissione la variante tecnica al già ricordato comma, con lo scopo di rimuovere questa direttiva che non permette l’uso del laterizio e quindi consentire la posa di materiali diversi rispetto alla pietra. L’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi e i commissari di maggioranza hanno sostenuto che, in via prioritaria, la variante debba essere approvata non solo e non tanto per il cotto della fattispecie, quanto per rendere maggiormente flessibile uno strumento quale il regolamento urbanistico, che – così stante – risulta immobilizzante anche per gli anni futuri e le amministrazioni che verranno. "Mi sembrano perciò dichiarazioni frettolose, quella della Chieli", ha detto Marzi. Ma la stessa Chieli insiste: "E’ stato commissionato a uno studio di Firenze un progetto senza nemmeno comunicare ad esso che cosa stabilisca il regolamento urbanistico: una norma giuridica comunale ben fatta, che preserva l’identità storica e urbanistica della città. E da Firenze è piovuto un progetto che non risponde alle caratteristiche proprie del borgo antico di Sansepolcro: dovremmo addirittura modificare in fretta e furia il regolamento, su un punto tra l’altro di importanza assoluta quale è la pavimentazione pubblica". Inutile evidenziare che Laura Chieli abbia votato contro la proposta di variante tecnica, motivando dettagliatamente la posizione sua e della coalizione che rappresenta.