Piazza Matteotti si rinnova Quattro mesi di lavori

di Luca Amodio

Presto i giardini di Castiglion Fiorentino avranno un nuovo volto.

E’ partito da ormai una settimana il restyling dei 3mila metri quadrati di verde di piazza Matteotti, i lavori si svilupperanno nei prossimi quattro mesi in cui tutto il perimetro resterà recintato e dunque inaccessibile al pubblico.

Si tratta di un investimento di riqualificazione di ben 220 mila euro, finanziato interamente dal municipio castiglionese, che adesso arriva al terzo e ultimo step. I passaggi precedenti erano stati l’installazione di ringhiere di sicurezza davanti al muretto che si affacciava sul belvedere e il rifacimento della fontana posizionata al centro del parco di Castiglioni.

Per quanto riguarda la "fase 3", al momento sono state rimosse 10 delle 44 piante presenti, ammalate o pericolanti, che verranno sostituite con altri 10 cedri in salute.

Stavolta con un criterio logico dal punto di vista paesaggistico perché gli alberi verranno collocati armonicamente nel piazzale in modo da creare un percorso da cui si possa poi osservare il panorama sulla Valdichiana. Non finisce qui perché saranno riviste anche le tante aiuole, o meglio i loro cordoli che verranno sostituiti con altri in corten così come le panchine che verranno aggiornate con una versione sempre in corten e in legno che tra l’altro avranno anche una forma semicircolare.

E poi toccherà anche alla pavimentazione: tutto il manto verrà rifatto con prodotti stabilizzanti, non più ghiaia, ma una sorta di terra battuta fissa.

Come detto, per qualche mese i castiglionesi e i visitatori dovranno fare a meno dei "loro giardini" ma rassicura il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Devis Milighetti, "che per l’estate, magari anche per il Palio dei Rioni, i lavori verranno ultimati e tutti potranno beneficiare di un nuovo volto, più moderno e valorizzato, di un luogo che è tra i biglietti da visita del nostro paese che avrà tutt’altro impatto visivo".

I giardini sono tra i parchi più frequentati del paese, sia nei fine settimana e nei giorni di festa, quando si concentrano sulle sue panchine tanti giovani anche da fuori zona, sia durante la settimana, quando tra famiglie, studenti nel dopo scuola e coppiette è un continuo tram tram. Oltretutto, spiega Milighetti, "come negli anni passati, potranno beneficiare degli spazi anche le attività commerciali limitrofe, come i bar che con le apposite procedure potranno fare richiesta per posizionare alcuni posti nei giardini".