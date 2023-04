Piazza Grande è off limits Tensione sulla festa per la C

Scoppia la grana piazza Grande sulla festa per l’Arezzo in serie C. Dopo il corteo spontaneo alla fine della partita vinta con la Pianese per le vie del centro domenica prossima ci dovrebbe essere il bis, più strutturato, dopo l’ultima partita interna del campionato contro il Trestina. La società e il comitato dei tifosi Orgoglio Amaranto avevano chiesto di poter utilizzare la piazza dell’Antiquaria e della Giostra ma dal Comune è arrivato uno stop che ha provocato una nota congiunta dai toni decisamente piccati nei confronti dell’amministrazione comunale.

Il problema sarebbe, condizionale d’obbligo, la presenza di Fotoantiquaria, manifestazione con una trentina di espositori che si svolge sotto le Logge Vasari. Un evento non così impattante dal punto di vista della sicurezza e che, riportiamo testualmente dal sito web ufficiale di Fotoantiquaria: "Dalle ore 8 alle ore 18 in piazza Grande accoglierà tanti espositori provenienti da ogni parte d’Italia che daranno vita a una singolare mostra mercato".

Insomma con Fotoantiquaria che finisce alle 18 (a detta degli stessi organizzatori) non c’è spazio per una festa che con il 1° maggio successivo giorno di festa potrebbe iniziare due o anche tre ore dopo.

Una scelta che non convince per niente il club e il comitato dei tifosi: "Siamo dispiaciuti per l’impossibilità di poter utilizzare piazza Grande, già teatro di altre manifestazioni sportive (anche di recente) e utilizzata in passato per celebrare i successi delle squadre che sono anche simbolo della città. Amareggiati per quanto accaduto la società e il comitato sono altresì convinti che la vittoria di un campionato debba essere festeggiata con i tifosi amaranto, con tutta la città, dando il giusto tributo a calciatori, staff e dirigenti per l’impegno e la professionalità con le quali è stato possibile tornare in Lega Pro. Per tale motivo nelle prossime ore verrà presa in considerazione l’ipotesi di poter spostare la location della festa per la promozione in piazza del Comune (ossia piazza della Libertà, ndr)".

La replica è affidata all’assessore allo Sport Federico Scapecchi: "Purtroppo essendoci questa concomitanza non è possibile garantire a priori le condizioni di sicurezza necessarie – spiega – il centro di Arezzo è grande e troveremo di certo una piazza in grado di ospitare la festa".

Federico D’Ascoli