Piazza Grande è già cantiere per le tribune Da domenica al via le prove della Giostra

Si inizia a fare sul serio. E’ iniziato ieri il montaggio delle tribune in piazza Grande in vista della Giostra del Saracino di sabato 17 giugno. Gli operai della ditta incaricata dal Comune saranno al lavoro a ritmo serrato per tutta la settimana per preparare l’allestimento della notturna. Obiettivo essere pronti con la tribuna A per domenica quando inizieranno le prove in piazza dei giostratori dopo l’estrazione delle carriere previsto per sabato sera. La prossima settimana proseguirà il montaggio del resto delle tribune. Arezzo si prepara a vivere uno dei suoi momenti più attesi che vede protagonisti i quattro quartieri sulla lizza di piazza Grande. Sabato 17 giugno alle 21 i giostratori di Porta Santo Spirito, Porta Crucifera, Sant’Andrea e Porta del Foro si daranno battaglia per conquistare la lancia d’oro della 143esima edizione del Saracino dedicata a Luca Signorelli nel cinquecentenario della morte. Nota anche la dedica della Prova Generale, che si corre il 15 giugno, e che sarà corsa in memoria di Eros Ricciarini, storico tamburino e vicepresidente del Gruppo Musici. Sabato 10 giugno alle 21.30 in piazza del Comune si terrà la cerimonia di Estrazione delle Carriere e il Giuramento dei Capitani. Domenica 11 giugno, spazio alle prove.