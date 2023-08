Piazza Canevaro e mura storiche Nasce un museo a cielo aperto

di Francesco Tozzi

Un ulteriore passo avanti verso il museo diffuso di Terranuova. È stato approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza Canevaro e delle mura storiche, dove sorgerà un polo museale a cielo aperto che toccherà ogni angolo della città, dai quartieri agli spazi pubblici, dai luoghi di culto alle fortificazioni. Un macro intervento suddiviso in quattro lotti per un investimento complessivo di 1 milione di euro e che può contare anche su uno stanziamento di 200mila euro grazie alle risorse provenienti dal bando regionale "Città Murate", per il recupero e la promozione di edifici culturali di pregio e valore storico. Scendendo nel dettaglio, il primo lotto riguarderà il completamento della torre angolare di San Luca. Dopo i lavori di ristrutturazione esterna completati nel 2018, si andrà adesso ad intervenire sulla struttura interna del torrino, rendendolo fruibile e visitabile a tutti i piani. Il secondo lotto interesserà invece il restyling della cinta muraria, una delle poche testimonianze che resta della Terranuova medievale visto che il resto fu distrutto dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. L’aspetto più interessante di tutta l’operazione è invece il terzo lotto, che segna la nascita del primo museo diffuso cittadino, fortemente improntato all’interattività.

Il percorso partirà proprio dalle mura storiche e coinvolgerà quartieri, palazzi e luoghi di culto, tutti interconnessi da un’applicazione per smartphone e tablet che permetterà di conoscere la storia di Castel Santa Maria e delle Terre Nuove fiorentine. In piazza Canevaro, che verrà completamente riqualificata con la posa di nuove alberature, ci sarà la sede del centro visite e attraverso la scansione di QR code sarà possibile percorrere un’esperienza multimediale a spasso nel tempo.

Al piano terra della torre di San Luca si parlerà delle famiglie feudali del territorio e della crescita della Repubblica Fiorentina, al secondo piano verrà illustrata la fondazione delle Terre Nuove e delle città ampliate dai fiorentini, al terzo sarà mostrata la geometria di insediamento delle terre fiorentine e infine all’ultimo piano verrà raccontata la nascita di Castel Santa Maria e dei popoli che l’hanno insediata nel XIV secolo. Ma questo sarà soltanto un punto di partenza. Il viaggio all’interno della storia di Terranuova proseguirà grazie ad un percorso tra le vie del centro storico che interesserà palazzi e luoghi di culto, tutto ciò sempre in compagnia dell’App realizzata appositamente per la visita.