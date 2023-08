Piazza Berta Via al montaggio delle tribune a Sansepolcro: ecco il programma

SANSEPOLCRO

Come da programma, è iniziato a Sansepolcro l’allestimento dei tre ordini di tribune in una piazza Torre di Berta rimasta completamente sgombera per circa tre giorni a causa del trasferimento del dodecaedro. Puntuali di prima mattina, sono arrivati gli autotreni che hanno scaricato le componenti e gli addetti hanno iniziato fin da subito il montaggio degli spalti dai quali il pubblico (ricordiamo che la capienza si aggira sui 900 posti circa) potrà seguire tutti gli appuntamenti di fine agosto e inizio settembre. Le tribune stazioneranno quest’anno per tre settimane e non due – come in passato – poiché venerdì 25 agosto inizia Berta Music Festival con Dj Matrix ed è prevista una massiccia presenza di spettatori anche in occasione del concerto della Pfm e dell’incontro con lo psichiatra Paolo Crepet. Suscita sempre una sensazione particolare, fra i biturgensi, il momento nel quale la piazza principale sta per trasformarsi in palcoscenico a terra: da una parte, l’attesa che si genera per le manifestazioni rievocative in costume, che avranno il loro culmine; dall’altra, la consapevolezza del fatto che l’estate si avvia lentamente verso l’ennesimo epilogo e che quando le tribune verranno smontate (da lunedì 11 settembre) si chiuderà un capitolo per rituffarci in quella che è la normalità di stampo invernale. Tre settimane intense che saranno presentate alla stampa venerdì 25 agosto alle 11,30 nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi alla presenza dell’amministrazione comunale e dei rappresentanti delle varie realtà coinvolte, in particolare le associazioni storiche, ma anche quelle che si sono adoperate nella fase che sta per iniziare.