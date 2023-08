Piazza Berta, niente cotto Stop al pavimento rosso

SANSEPOLCRO

Piazza Berta può essere "rigenerata" ma solo con pietra serena. Niente cotto. La notizia arriva da Roma e porta la firma del soprintendente speciale per il Pnrr Luigi La Rocca che accoglie le osservazioni di Gabriele Nannetti al timone della Soprintendenza di Arezzo, Siena e Grosseto e indica la strada al Comune, impegnato nel progetto di riqualificazione della piazza storica di Sansepolcro. L’intento, ribadito in commissione urbanistica e in consiglio comunale, è l’inserimento di mattoni in cotto nella parte centrale.

Resta in pietra il quadrato dove era posizionata la torre antica della città, fatta saltare in aria dai tedeschi il 31 luglio 1944. Parti in cotto rosso sono previste dal progetto comunale pure in piazza Santa Marta e in piazza Dotti. Un intervento complessivo da 5 milioni di euro, finanziamento Pnrr.

Nella relazione tecnica datata 2 agosto, La Rocca scrive a proposito della pavimentazione: "Le opere previste, allo stato attuale delle conoscenze, risultano compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, purchè nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate, siano improntate prioritariamente al restauro e al mantenimento delle superfici lastricate in pietra, limitando le sostituzioni con nuovo materiale ai soli elementi fortemente degradati".

Una posizione in linea con la relazione che a giugno ha messo nero su bianco Nannetti: "Dopo gli approfondimenti istruttori eseguiti, la Soprintendenza propone di estendere la realizzazione del tradizionale lastricato in pietra serena anche in corrispondenza delle superfici ove il progetto prevede l’esecuzione di inserti in mattone di coltello, al fine di assicurare una soluzione formale, materica e cromatica maggiormente coerente con la tradizionalità storico-costruttiva locale tipica del centro biturgense". Nannetti rimanda per competenza la valutazione finale a La Rocca, che ora mette il suo sigillo.

Una vicenda che da mesi agita il dibattito in città e pure dentro il centrodestra, con Fdi all’opposizione della giunta di Fabrizio Innocenti. Proprio i meloniani biturgensi con in testa la consigliera comunale Laura Chieli hanno condotto una battaglia serrata "per difendere l’integrità e l’autenticità della piazza, sacra per i biturgensi e che non ha nulla a che spartire con il cotto. Ho chiesto più volte al Comune di motivare la scelta sollecitando pareri documentali, ma c’è sempre stata una posizione oltranzista seguita da un silenzio assordante", spiega Chieli.

Di qui l’iniziativa di "coinvolgere Gabriele Veneri che siede in commissione cultura in consiglio regionale e Paolo Marcheschi, capogruppo di Fdi in commissione cultura al Senato, per portare il caso nelle sedi istituzionali superiori e ottenere una valutazione da esperti ai massimi livelli. Oggi abbiamo la risposta definitiva e siamo felici di aver contribuito a tutelare l’identità della città di cui la piazza è simbolo da sempre".

Lucia Bigozzi