Piante al posto dei fiori e una cena chilometri zero Anche San Valentino può dare del tu all’ambiente

Non serve aspettare il giorno di San Valentino per dire “TI AMO” alla persona amata ma in questo giorno si può comunque sorprenderla con in piccolo regalo. Perché allora non rendere questa festa più sostenibile con delle scelte che rispettino anche l’ambiente? Abbiamo elaborato delle idee che potrebbero essere facilmente realizzabili.

Si può partire dalle rose o i fiori che in generale sono sicuramente un classico di San Valentino, ma c’è un’alternativa più ecologica che li può sostituire: “una pianta da curare e far crescere”, che oltre ad abbellire le case ne purifica anche l’aria.

Ai classici cioccolatini con un packaging di dimensioni megagalattiche correlato di plastica inutile che serve solo ad attirare il cliente all’acquisto, si potrebbe sostituire con del cioccolato fair trade, che arriva da piantagioni certificate e viene lavorato da manodopera pagata in modo equo.

Infine, una classica cena ovviamente preparata insieme con il proprio partner a casa. Il tutto realizzato con prodotti locali, frutta e verdura di stagione, un dolce fatto in casa, senza dimenticare una bottiglia di buon vino; acquistato in piccole cantine che lavorano in modo artigianale.

Fidatevi, sarà un San Valentino perfetto!