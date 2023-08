Piano sicurezza sulla consegna della lancia d’oro

Il faccia a faccia tra i rettori e i vertici delle forze dell’ordine è stato come al solito cordiale e improntato alla collaborazione. Le forze dell’ordine hanno raccomandato attenzione soprattutto al fenomeno delle baby gang e all’evitare, per quanto possibile, i contatti tra quartieri. Sotto osservazione le cene propiziatorie e l’immediato dopo Giostra. Un capitolo a parte per organizzare la consegna della lancia d’oro dedicata all’Arezzo calcio alla Colonna Infame.

La scelta che ha debuttato a giugno sarà riproposta anche il 3 settembre con le solite avvertenze per i quartieri. Sindaco e rettore vincitore saranno scortati dai vertici della polizia municipale verso il palchetto dell’araldo dove avverrà la consegna.

La richiesta al quartiere vincitore è quella di stazionare il più possibile con la lancia in prossimità della Colonna Infame per lasciare il deflusso sulla lizza ai tre quartieri sconfitti, prima di salire al Duomo per l’inizio dei festeggiamenti che proseguiranno al quartiere.

Sarà importante anche l’ordine delle carriere, sperando di evitare la vicinanza, anche in piazza Grande, di quartieri come Porta Crucifera e Porta Sant’Andrea. Le due sedi a 300 metri di distanza saranno tenute sotto stretto controllo. L’appello alla responsabilità è l’unica strada per evitare incidenti e disagi.