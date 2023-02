Piano sicurezza: 233mila euro di telecamere

Si dice che la presenza di telecamere di videosorveglianza urbana contribuisca ad aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Con tre funzioni principali: prevenire il crimine fungendo da deterrente, consentire alle forze dell’ordine di intervenire in tempo reale e supportare, a reato commesso, le attività di investigazione. Per poter passare da un volto anonimo a un nome e un cognome. La presenza di telecamere non è di per sé sufficiente, se queste non sono poi in grado di restituire immagini utili a individuare chi e che cosa.

Nel frattempo la giunta della Regione Toscana raddoppia lo stanziamento dell’ottobre dello scorso anno quando furono 38 Comuni a ricevere il finanziamento. Il presidente Eugenio Giani e l’assessore Steano Ciuoffo: "Prosegue il supporto ai Comuni sulla sicurezza urbana da parte della Regione. Questo provvedimento sarà accompagnato con iniziative di animazione e socialità nelle zone più fragili" dicono Ciuoffo e Giani.

La Regione - su proposta dell’assessore alla Sicurezza e ai Rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo – ha destinato 996.000 euro alla realizzazione di impianti di videosorveglianza. Con questo ulteriore stanziamento raddoppia la cifra destinata a questo scopo, visto che il primo analogo finanziamento era stato deliberato nell’ottobre dello scorso anno.

In quell’occasione furono 38 i Comuni che si videro attribuire il finanziamento, mentre questa volta si tratta di altre 46 amministrazioni.

Non c’è traccia del Comune di Arezzo che potrebbe però aver partecipato a un altro bando. La graduatoria di coloro che avevano presentato domanda era composta da 156 Comuni. In questo modo si è riusciti ad accontentare i primi 84 Comuni.

Nella nostra provincia la cifra complessiva è di 233.000 euro su quasi un milione e viene assegnata ai Comuni di Sansepolcro e San Giovanni che ottengono 25.000 euro ciascuno, mentre a Terranuova ne vanno quasi 24.900 e a Marciano 26.644. Mentre a Bibbiena vanno 22.500 euro, un finanziamento di 20.000 euro ciascuno spettano a Bucine, Foiano e Laterina-Pergine. Lucignano e Castel Focognano se aggiundicano 15.000, mentre a Castel San Niccolò ne vanno 13.000, a Ortignano Raggiolo 10.500 e a Talla 7.000.