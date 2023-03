Piano delle opere "Ecco i progetti"

SAN GIOVANNI

Piena soddisfazione per l’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche di San Giovanni, definito un "contenitore" che offre molte opportunità di sviluppo e soprattutto le premesse per nuove soluzioni innovative e opportunità di crescita per la città. Lo ha detto il gruppo consiliare del centrosinistra alla luce anche delle critiche piovute dalle liste civiche.

"Siamo aperti alle critiche e ai suggerimenti, anche quando arrivano da una minoranza ostinata nella negazione della realtà, con una evidente difficoltà a trovare argomenti razionali per presentare ai cittadini una realtà distorta, ma abbiamo il compito di prendere le cose buone ereditate, arricchirle con progetti nuovi e proiettare il tutto sul futuro per renderlo migliore – ha aggiunto la maggioranza – Il piano triennale è stato sviluppato seguendo la linea del programma elettorale e aumenterà la nostra capacità di rendere San Giovanni un luogo più vivibile e attrattivo per le persone e le imprese, attraverso la crescita sostenibile, l’attenzione all’ambiente, alla cultura e alla cura dei beni pubblici, sapendo che il nostro bene pubblico più importante sono i cittadini. Sotto il profilo sociale, c’è un notevole sforzo verso un maggiore coinvolgimento dei cittadini e delle imprese locali, una tensione continua a creare una visione condivisa per il futuro della città".

Il programma copre il periodo 2023-2025 con una spesa complessiva di quasi 35 milioni di euro.

Prevede interventi di riqualificazione urbana, manutenzione straordinaria, ed efficientamento energetico delle scuole, interventi di difesa del suolo, realizzazione di una struttura residenziale per persone disabili gravi, e altro ancora.