Piano d’azione anti zanzare Le linee guida

Un piano d’azione coordinato fino ad ottobre, con trattamenti antizanzare. Il Comune di San Giovanni ha deciso di giocare d’anticipo, mettendo in campo azioni di contrasto alla diffusione di questo insetto secondo le linee guida elaborate dall’Istituto superiore di sanità e tenendo conto del "Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi" della Regione Toscana. L’animale si riproduce deponendo le uova in piccole raccolte d’acqua che possono trovarsi sul suolo pubblico e su quello privato. L’amministrazione Vadi ha quindi dato il via al trattamento mensile delle caditoie fognarie del territorio comunale e dei borri, proceduto all’immissione di compresse predosate in caditoie di vie, parcheggi, piazze ed edifici scolastici. Nei giorni scorsi la ditta incaricata ha effettuato i trattamenti antilarvali a base di Bacillus thuringiensis israelensis. Per rendere efficaci le operazioni predisposte dal Comune, è fondamentale la fattiva collaborazione di tutti cittadini. E’ importante quindi eliminare ogni possibile raccolta d’acqua nel proprio giardino e provvedere, nei cortili e nei terreni scoperti, al taglio periodico dell’erba. Nei cimiteri il consiglio è quello di riempire i vasi portafiori esterni con sabbia e di utilizzare fiori finti. In alternativa, l’acqua del vaso deve essere trattata con larvicida specifico ad ogni ricambio. Inoltre, tutti i contenitori usati saltuariamente devono essere capovolti, in modo da evitare la raccolta dell’acqua in caso di pioggia; è necessario inoltre ispezionare e pulire periodicamente grondaie, condutture, caditoie e tombini presenti in giardini e cortili, evitando, in questo modo, il ristagno. In strade, piazze e aree scolastiche il Comune effettua anche il servizio di derattizzazione.