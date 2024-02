Piano asfalti, interventi a Camucia. E da lunedì lavori in via dell’Esse. Un investimento da 500mila euro

di Laura Lucente

Il piano di riqualificazione compie un altro passo. L’amministrazione, infatti, annuncia il completamento del lavoro di asfaltatura della zona di via di Murata a e da lunedì partono i lavori in via dell’Esse. L’intervento fa parte di un più ampio lavoro di ripristino che interessa proprio la popolosa frazione cortonese. E’ di 500mila euro l’investimento stanziato interamente dall’amministrazione, utili al rifacimento degli asfalti nelle arterie di competenza comunale oltre che della manutenzione stradale. Dopo aver messo il nuovo manto nel quadrilatero composto da via Sandrelli e via XXV Aprile, è seguita la posa di una prima asfaltatura in via Fratelli Cervi. Di recente si è conclusa la riqualificazione con i nuovi asfalti in via di Murata e via La Pira. Oltre agli asfalti, gli interventi stanno riguardando anche il ripristino dei marciapiedi, per una migliore mobilità dei pedoni. Interventi che arrivano a margine della riqualificazione di piazza Sergardi, finanziata con fondi pnrr, che è stata trasformata da stallo di sosta con 50 parcheggi a piazza pedonale. Tra i lavori in corso d’opera c’è anche quello che interessa via Lauretana. L’intervento, anche in questo caso, è finanziato con 440mila euro di fondi Pnrr e sta prevedendo il rifacimento della strada e dei marciapiedi. L’obiettivo principale è quello di incrementare i posti auto disponibili. Altri progetti in cantiere riguardano via Regina Elena, con lavori analoghi a quelli di via Lauretana, via Gandhi con un nuovo parco e Largo Gobetti.

"L’amministrazione comunale – conferma il sindaco di Cortona Luciano Meoni che ha anche la delega come assessore ai lavori pubblici – ha investito solo per l’asfalto mezzo milione di euro in questi lavori di riqualificazione. Ringrazio l’ufficio tecnico e lo staff delle manutenzioni per aver reso possibile questa operazione che è andata a ridare decoro e a migliorare la sicurezza di alcune zone . L’ultimo tassello sarà la prossima settimana con la partenza dei lavori per la nuova asfaltatura di via dell’Esse. La nostra attenzione è massima per il territorio – conclude Meoni – Ricordo che attualmente stiamo portando avanti i lavori all’immobile ex Telecom che diverrà ‘casa del volontariato".