Piano anti-buche da 5 milioni. Lavori sulla rete di strade a rischio

Manutenzioni stradali al centro di un piano quinquennale di lavori a Cortona. Un investimento che per la città etrusca si aggira intorno ai 5 milioni complessivi. È stato il sindaco di Cortona Luciano Meoni a presentare il piano per i prossimi 5 anni delle asfaltature. In sala del consiglio, alla presenza dell’area tecnica dell’amministrazione comunale, è stato dettagliato il programma che caratterizzerà il territorio cortonese. Il piano presentato individua, anno per anno, dal 2025 al 2029, tutte le strade e i relativi segmenti dove si andrà ad intervenire per il rinnovamento dei manti stradali, risolvendo i problemi relativi alle buche e quindi alla sicurezza di chi viaggia lungo le strade di competenza dell’Amministrazione comunale. Dei 5 milioni di importo stimato, 800mila euro sono programmati nel 2025, anno in cui saranno effettuati interventi nelle strade delle zone di Montecchio, Vallone, Camucia, Ossaia e anche per la strada comunale che collega la Sp34 all’Eremo francescano de Le Celle. Quest’ultima è tra le mete più importanti dei percorsi dedicati al Santo Patrono d’Italia, di cui nel 2026 culmineranno le celebrazioni. L’opera di rifacimento del manto stradale del collegamento con il luogo francescano rientra nel piano di lavori pubblici per rendere più accessibili le destinazioni di pellegrini e turisti. "Per la prima volta - conferma il sindaco Luciano Meoni - l’amministrazione comunale di Cortona presenta un piano di asfaltature su una dimensione temporale di cinque anni, pari a quella del mandato dell’attuale giunta. Crediamo che questo sia un fatto di trasparenza e di buona amministrazione, il piano potrà essere aggiornato sulla base di specifiche situazioni che potranno crearsi nei prossimi mesi. Allo stesso modo questo programma di lavori dovrà essere incardinato nel bilancio e si dovrà adattare alle condizioni di mercato relative in particolar modo alle materie prime che andiamo ad impiegare. Non sarà risolutivo di tutte le criticità ma crediamo che andrà incontro a molte fra le esigenze della popolazione locale e anche dei visitatori". L’Amministrazione comunale, anche in vista del prossimo passaggio del Giro d’Italia, ha chiesto alle istituzioni competenti di porre la dovuta attenzione a tutte le strade provinciali e regionali, per migliorare le condizioni delle rispettive infrastrutture che ricadono nel territorio cortonese e in particolare nel tracciato della manifestazione. Il piano non cita le opere di riqualificazione di viale Regina Elena a Camucia, compresa la nuova asfaltatura della strada, che sono ricomprese nel progetto Pnrr già finanziato.