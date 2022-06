Phoenix Fest, arriva la kermesse musicale

SAN GIOVANNI

Un evento organizzato dai giovani, per i giovani, frutto di una indagine realizzata tra gli appartenenti alla cosiddetta "generazione Z" del territorio, che ha fatto emergere il desiderio di avere uno spazio e un momento musicale in cui riconoscersi. Così, all’interno del Giugno Sangiovannese, cartellone di eventi organizzato dal Comune, è nato il Phoenix Fest, festival di musica rap e trap. L’iniziativa, presentata ieri mattina in municipio, nasce dalla collaborazione tra Ferramenta Dischi e Vita da vicolo, gruppo di promozione della cultura musicale, nato come progetto di coinvolgimento dei ragazzi nella vita della comunità. "Con l’edizione di quest’anno della Festa della musica – hanno detto il sindaco Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi – abbiamo voluto coinvolgere i pubblici più diversi. Quello giovanile è un settore musicale con grandi fermenti, ma poco percepito. Per fortuna a San Giovanni avevamo già il progetto Vita da vicolo, che ha consentito a numerosi ragazzi e ragazze del nostro territorio di indirizzarsi verso la musica trap, e scoprire una vocazione per questo genere musicale". "Phoenix Fest – ha aggiunto Francesco Mugnai, di Ferramenta Dischi, direttore artistico insieme a Lorenzo Bonechi – non vuole essere solo un evento, ma un percorso partecipativo per coinvolgere quella parte di giovani under 25, portando sul palco molte delle realtà musicali della scena rap e trap del territorio". Alice Vieri, responsabile dell’associazione Vita da Vicolo, ha invece ricordato l’importanza di organizzare eventi che possano dar voce ad artisti e ragazzi valdarnesi. Appuntamento a San Giovanni domani, con un’anteprima a Palomar, e sabato, sempre alla Casa della Cultura e successivamente in piazza Masaccio.