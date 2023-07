Peter Erskine chiude a San Giovanni il Valdarno Jazz Festival

Arezzo, 26 luglio 2023 – Evento d'eccezione a San Giovanni il 29 luglio prossimo. Nella centralissima piazza Masaccio, alle 21,30, si esibirà per il Valdarno Jazz Festival Peter Erskin Quartet. E' l'ultimo appuntamento estivo della manifestazione musicale, che in questo 2023 ha spento 40 candeline regalando un’edizione di grande qualità. La kermesse, ha portato in Valdarno Aretino e Fiorentino le grandi stelle del jazz guardando anche ai giovani talenti da coltivare in casa; una rassegna figlia della direzione artistica di Gianmarco Scaglia e Daniele Malvisi.

E il concerto finale sarà proprio nella splendida cornice del centro storico di San Giovanni. Un evento che arriva dopo il grande successo del Dave Holland new quartet che si è esibito nella città del Marzocco domenica 16 luglio. Peter Erskine Quartet featuring Alan Pasqua, Darek Olen e George Garzone hanno dato vita ad un quartetto formidabile, per la prima volta in Europa insieme: Peter Erskine alla batteria, Alan Pasqua al pianoforte, Darek Oles al contrabbasso e George Garzone al sax. Erskine è un’icona del jazz mondiale che ha scritto pagine di storia musicale. Nato nel New Jersey, ha iniziato all’età di quattro anni a suonare la batteria; a diciotto anni ha preso il via la sua carriera da professionista con la Stan Kenton Orchestra, ma è con i Weather Report che il mito ha inizio davvero: insieme a Jaco Pastorius e Joe Zawinul è infatti diventato una figura di spicco nell’epoca d’oro della “Fusion Band” per eccellenza, registra cin-que dischi, tra i quali il famoso live “8.30”, premiato con un Grammy Awards.