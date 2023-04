Permessi a costruire Raggiunta quota 100

In quattro anni di mandato Vagnoli, l’ufficio edilizia del Comune di Bibbiena ha rilasciato 100 permessi a costruire. Di questi 69 sono stati rilasciati per abitazioni private, mentre 31 per siti aziendali con 10 che riguardano aziende agricole. Dati che indicano come quello di Bibbiena sia un comune in crescita e molto vivo, un territorio dove le persone vogliono investire ancora. "Il numero delle aziende è molto significativo, ci parla di un territorio in espansione dove anche le aziende investono volentieri – commenta con il sindaco Filippo Vagnoli – inoltre il dato sulle aziende agricole fa molto piacere perché ci mostra un aspetto trasversale della nostra economia locale. Conti di massima alla mano, partendo dai 100 permessi a costruire, possiamo ipotizzare che gli stessi abbiamo prodotto circa 50 milioni di euro di investimenti".