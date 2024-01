Perito informatico e chimico all’Itis Galilei. Ora sono attivi i nuovi corsi serali

AREZZO

All’Itis Galieo Galilei diventano realtà i nuovi corsi serali per il diploma di perito informatico e chimico. "Si tratta di una nuova opportunità rivolta sia agli studenti che hanno abbandonato gli studi prima di conseguire il diploma, che alle persone adulte che già lavorano e desiderano ottenere una nuova qualifica per aprirsi ulteriori possibilità nel campo lavorativo" ha spiegato il dirigente scolastico Luca Decembri, ieri, in occasione della presentazione. Funzioneranno come le scuole diurne: le lezioni, articolate in attività teoriche e di laboratorio, si terranno dalle 18 alle 23 all’Itis. Sono 30 le ore di programmazione settimanale, fino al 20% delle lezioni potrà essere svolto da remoto. Possono iscriversi coloro che hanno compiuto 16 anni. Chi ha già superato i primi due anni di scuola superiore sarà iscritto direttamente al terzo, con la possibilità di svolgere in un anno i programmi delle classi terza e quarta. Chi è in possesso di crediti, può presentare documentazione o sostenere l’esame d’integrazione o d’idoneità per l’iscrizione sempre alla terza. I corsi termineranno con il quinto anno e il conseguente esame di Stato. I lavoratori dipendenti hanno diritto a 150 ore di permesso retribuito per studio.